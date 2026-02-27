Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Наличный курс:

USD

43,18

43,10

EUR

51,22

51,07

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк изменяет правила: как будут выявлять нелегальные финансовые услуги

НБУ
НБУ обновил порядок обнаружения нелегальных игроков на платежном рынке / НБУ

Национальный банк Украины обновил порядок выявления и анализа безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке. Изменения вступают в силу с 28 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О порядке выявления безлицензионной деятельности

Обновленные правила предусматривают возможность привлечения Национальным банком третьих лиц к проведению углубленного анализа. Также усовершенствовано распределение полномочий по вопросам выявления безлицензионной деятельности между правлением НБУ, Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры и Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

В Национальном банке отмечают, что введение этих изменений позволит более эффективно выявлять неавторизованных участников на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке, а также привлекать их к ответственности.

Соответствующие нормы закреплены постановлением Правления НБУ от 26 февраля 2026 года № 21, которое вступает в силу 28 февраля 2026 года.

Напомним, Национальный банк расширяет объем статистической информации о валютном рынке, увеличивая перечень данных в открытом доступе.

Автор:
Ольга Опенько