Нацбанк изменяет правила: как будут выявлять нелегальные финансовые услуги

Национальный банк Украины обновил порядок выявления и анализа безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке. Изменения вступают в силу с 28 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О порядке выявления безлицензионной деятельности

Обновленные правила предусматривают возможность привлечения Национальным банком третьих лиц к проведению углубленного анализа. Также усовершенствовано распределение полномочий по вопросам выявления безлицензионной деятельности между правлением НБУ, Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры и Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

В Национальном банке отмечают, что введение этих изменений позволит более эффективно выявлять неавторизованных участников на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке, а также привлекать их к ответственности.

Соответствующие нормы закреплены постановлением Правления НБУ от 26 февраля 2026 года № 21, которое вступает в силу 28 февраля 2026 года.

Напомним, Национальный банк расширяет объем статистической информации о валютном рынке, увеличивая перечень данных в открытом доступе.