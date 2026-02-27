НБУ увеличил предельные сроки расчетов по экспорту сельхозтехники до 270 дней

Национальный банк Украины повысил предельные сроки расчетов для операций по экспорту сельскохозяйственной и специализированной техники со 180 до 270 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Изменения НБУ для экспорта сельскохозяйственной техники

Новые сроки будут применяться к операциям, совершенным с 1 марта 2026 года, и касаются товаров с кодами УКТ ВЭД: 8424, 8428, 8432, 8716.

По данным НБУ, продление сроков расчетов будет способствовать росту объемов экспорта и производства техники, стимулировать инвестиции в машиностроительные предприятия, помогать сохранению трудового потенциала и созданию новых рабочих мест. Кроме того, это расширит возможности выхода на новые рынки сбыта и обеспечит увеличение валютной выручки для Украины.

Изменения приняты постановлением Правления НБУ от 26 февраля 2026 г. № 18 и вступают в силу с 28 февраля 2026 года.

Напомним, в начале февраля НБУ обнародовал обновленный макроэкономический прогноз на 2026-2028 годы, в котором обозначил ожидаемую динамику инфляции, экономического роста, рынка труда и объемов международной финансовой помощи.