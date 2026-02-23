НБУ будет обнародовать больше данных о валютном рынке Украины

Национальный банк расширяет объем статистической информации о валютном рынке, увеличивая список данных в открытом доступе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Больше открытых данных

Теперь пользователи могут ознакомиться с дополнительными показателями валютного рынка.

В новые данные вошли:

объемы банковских металлов (без физической поставки), купленных банками у юридических и физических лиц;

объемы купли и продажи банковских металлов физическими лицами с физической поставкой.

Информация, начиная с января 2025 года, будет ежемесячно обновляться в разделе Статистика на портале НБУ (Статистика внешнего сектора/Официальный курс гривны к иностранным валютам и показатели валютного рынка Украины).

