НБУ будет обнародовать больше данных о валютном рынке Украины

нбу
НБУ добавил новые данные в открытую статистику / НБУ

Национальный банк расширяет объем статистической информации о валютном рынке, увеличивая список данных в открытом доступе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Больше открытых данных

Теперь пользователи могут ознакомиться с дополнительными показателями валютного рынка.

В новые данные вошли:

  • объемы банковских металлов (без физической поставки), купленных банками у юридических и физических лиц;
  • объемы купли и продажи банковских металлов физическими лицами с физической поставкой.

Информация, начиная с января 2025 года, будет ежемесячно обновляться в разделе Статистика на портале НБУ (Статистика внешнего сектора/Официальный курс гривны к иностранным валютам и показатели валютного рынка Украины).

Напомним, НБУ планирует урегулировать порядок обеспечения киберзащиты и информирования о значительных киберинцидентах для всех операторов критической инфраструктуры финансового сектора, включая участников платежного рынка.

Автор:
Ольга Опенько