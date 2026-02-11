НБУ предлагает единый подход к киберзащите критической инфраструктуры банков

НБУ планирует урегулировать порядок обеспечения киберзащиты и информирования о значительных киберинцидентах для всех операторов критической инфраструктуры финансового сектора, включая участников платежного рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

НБУ предложил новые правила

Целью проекта постановления является установление единого подхода для всех операторов КИИ и повышения уровня киберзащиты.

Проект постановления предусматривает:

критерии отнесения информационных систем к объектам критической инфраструктуры (ОКИИ);

порядок представления сведений об ОКИИ в НБУ;

требования по мерам по обеспечению киберзащиты.

Предложенные нормы касаются всех операторов КИИ финансового сектора, выполняющих задачи и обязанности, предусмотренные законом "О критической инфраструктуре" и положением НБУ о КИИ (постановление Правления НБУ от 27.06.2025 № 69).

Кроме того, НБУ планирует урегулировать порядок информирования регулятора о значительных киберинцидентах, связанных с предоставлением платежных услуг, что касается всех участников платежного рынка, включая операторов КИИ.

Проект постановления "Об утверждении Положения о критической информационной инфраструктуре финансового сектора и изменениях в нормативно-правовых актах НБУ по вопросам информационной безопасности и киберзащиты" предлагается для обсуждения.

