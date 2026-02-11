- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
НБУ предлагает единый подход к киберзащите критической инфраструктуры банков
НБУ планирует урегулировать порядок обеспечения киберзащиты и информирования о значительных киберинцидентах для всех операторов критической инфраструктуры финансового сектора, включая участников платежного рынка.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Нацбанка.
НБУ предложил новые правила
Целью проекта постановления является установление единого подхода для всех операторов КИИ и повышения уровня киберзащиты.
Проект постановления предусматривает:
- критерии отнесения информационных систем к объектам критической инфраструктуры (ОКИИ);
- порядок представления сведений об ОКИИ в НБУ;
- требования по мерам по обеспечению киберзащиты.
Предложенные нормы касаются всех операторов КИИ финансового сектора, выполняющих задачи и обязанности, предусмотренные законом "О критической инфраструктуре" и положением НБУ о КИИ (постановление Правления НБУ от 27.06.2025 № 69).
Кроме того, НБУ планирует урегулировать порядок информирования регулятора о значительных киберинцидентах, связанных с предоставлением платежных услуг, что касается всех участников платежного рынка, включая операторов КИИ.
Проект постановления "Об утверждении Положения о критической информационной инфраструктуре финансового сектора и изменениях в нормативно-правовых актах НБУ по вопросам информационной безопасности и киберзащиты" предлагается для обсуждения.
Напомним, в конце января НБУ сообщил об отзыве лицензий у двух небанковских учреждений. Это решение не наказание — обе компании обратились к регулятору с собственными заявлениями о прекращении деятельности.