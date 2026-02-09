В НБУ объяснили, почему снизили учетную ставку в январе

Восемь членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины высказались за снижение учетной ставки до 15% в январе, двое – за снижение до 14,5%, а один – за сохранение на уровне 15%,5.

об этом сообщает прессслужба НБУ.

Решение регулятора снизить учетную ставку до 15% в январе предшествовала дискуссия КМП.

В НБУ отметили, что с одной стороны, инфляция устойчиво снижается, риски для достаточности внешнего финансирования существенно ослабли, спрос на гривневые инструменты сохраняется.

Именно поэтому, по мнению большинства участников КМП, это позволяет регулятору начать цикл смягчения процентной политики. С другой стороны, НБУ следует действовать взвешенно с учетом все еще повышенных инфляционных ожиданий, напряженной ситуации безопасности и проинфляционных рисков. Среди них влияние масштабных разрушений в энергосекторе на цены и риски появления дополнительных бюджетных потребностей в течение года.

Большинство участников дискуссии согласились, что снижение учетной ставки на 0,5 процентных пунктов будет согласовываться с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и в то же время направляется на поддержку экономики.

Все члены КМП ожидают дальнейшего смягчения процентной политики НБУ.

По мнению большинства из них, НБУ может ограничиться несколькими шагами по снижению учетной ставки в 2026 году – до 14,5%, если распределение рисков для инфляции не улучшится.

Несколько других участников дискуссии считают, что риски для ценовой динамики и ожиданий относительно сбалансированы, поэтому инфляция в 2026 году может быть ниже, чем прогнозируется. Соответственно у НБУ будет возможность более существенно снизить учетную ставку – до 12,5%-13,5%.

Все участники дискуссии согласились, что НБУ и дальше гибко реагировать на изменения в фактической ситуации и распределении рисков:

в случае усиления угроз для ценовой динамики, НБУ должен прекратить смягчение политики и быть готовым принять дополнительные меры для сохранения контроля за инфляцией;

при условии их ослабления следует не медлить с более быстрым снижением учетной ставки.

29 января правление НБУ решило приступить к циклу смягчения процентной политики, снизив учетную до 15%. впервые за полтора года.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта - до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых. С тех пор она остается неизменной по сей день.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

