В НБУ пояснили, чому знизили облікову ставку у січні

Вісім членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України висловилися за зниження облікової ставки до 15% у січні, двоє – за зниження до 14,5%, а один – за збереження на рівні 15%,5.

Зазначається, що рішенню регулятора знизити облікову ставку до 15% у січні передувала дискусія КМП.

В НБУ зауважили, що, з одного боку, інфляція стійко знижується, ризики для достатності зовнішнього фінансування суттєво послабилися, попит на гривневі інструменти зберігається.

Саме тому, на думку більшості учасників КМП, це дає змогу регулятору розпочати цикл пом’якшення процентної політики. З іншого боку, НБУ варто діяти виважено з огляду на все ще підвищені інфляційні очікування, напружену безпекову ситуацію та проінфляційні ризики. Серед них: вплив масштабних руйнувань в енергосекторі на ціни та ризики появи додаткових бюджетних потреб упродовж року.

Більшість учасників дискусії погодилася, що зниження облікової ставки на 0,5 відсоткових пунктів узгоджуватиметься із приведенням інфляції до цілі 5% на горизонті політики та водночас спрямовується на підтримку економіки.

Усі члени КМП очікують на подальше пом’якшення процентної політики НБУ.

На думку більшості з них, НБУ може обмежитися кількома кроками зі зниження облікової ставки у 2026 році – до 14,5%, якщо розподіл ризиків для інфляції не поліпшиться.

Кілька інших учасників дискусії вважають, що ризики для цінової динаміки та очікувань є відносно збалансованими, тож інфляція у 2026 році може бути нижчою, ніж прогнозується. Відповідно в НБУ буде можливість суттєвіше знизити облікову ставку – до 12,5%-13,5%.

Усі учасники дискусії погодилися, що НБУ має й надалі гнучко реагувати на зміни у фактичній ситуації та розподілі ризиків:

у разі посилення загроз для цінової динаміки НБУ має припинити пом’якшення політики та бути готовим вжити додаткових заходів для збереження контролю за інфляцією;

за умови їх послаблення варто не зволікати із швидшим зниженням облікової ставки.

29 січня правління НБУ вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, знизивши облікову до 15%. вперше за півтора року.

Зниження та підвищення облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня 2024 облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили до 13%.

А вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

6 березня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних. З тих пір вона залишається незмінною до сьогоднішнього дня.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

