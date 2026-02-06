Скільки зростатиме економіка та якою буде інфляція: прогноз НБУ до 2028 року

Національний банк України оприлюднив оновлений макроекономічний прогноз на 2026–2028 роки, у якому окреслив очікувану динаміку інфляції, економічного зростання, ринку праці та обсягів міжнародної фінансової допомоги.

Як пише Delo.ua, про це свідчать оцінки регулятора.

Якою буде інфляція та економіка

Інфляція

У найближчій перспективі інфляційний тиск і надалі послаблюватиметься. Водночас у другому півріччі можливе тимчасове прискорення інфляції, зумовлене значними руйнуваннями енергетичної інфраструктури та ефектом низької бази порівняння минулого року. За підсумками 2026 року інфляція, за оцінками НБУ, знизиться помірними темпами - до 7,5%.

Надалі прогнозується її стале сповільнення: до 6% у 2027 році та до цільового рівня Національного банку - 5% - у 2028 році. Для досягнення цієї мети НБУ підтримуватиме відповідні монетарні умови, водночас поступово переходячи до пом’якшення процентної політики.

Відновлення економіки

Подальше відновлення економіки підтримуватимуть зростання врожаїв, інвестиції у відбудову інфраструктури та оборонного комплексу, а також стійкий споживчий попит.

Водночас значні пошкодження енергосистеми залишатимуться стримувальним чинником для економічного зростання. За оцінками НБУ, у 2026 році дефіцит електроенергії може сягнути 6%, що обмежить зростання реального ВВП до 1,8%. У 2027 році, на тлі поступового зниження безпекових ризиків, відновлення економіки прискориться до 2,8%, а у 2028 році темпи зростання можуть зрости до 3,7%.

Ринок праці та зарплати

Ситуація на ринку праці поступово стабілізуватиметься. Одним із ключових чинників стане очікуване повернення частини трудових мігрантів у найближчі роки. Водночас попит бізнесу на працівників і надалі залишатиметься високим, що сприятиме подальшому зниженню рівня безробіття та підтримуватиме помірне зростання заробітних плат.

За оцінками Національного банку України, у 2026 році реальні зарплати зростуть на 7% - на рівні попереднього року. У 2027–2028 роках темпи зростання сповільняться, проте залишатимуться стабільними й становитимуть близько 6% щороку.

Міжнародна допомога

Національний банк прогнозує, що упродовж 2026–2028 років Україна зберігатиме суттєву фінансову підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, у 2026 році обсяг міжнародної допомоги може сягнути 51,4 млрд доларів США, у 2027 році - близько 43 млрд доларів США, а у 2028 році - майже 22 млрд доларів США.

Очікується, що ці кошти дадуть змогу профінансувати дефіцит державного бюджету без застосування емісійних механізмів, а також підтримувати достатній рівень міжнародних резервів для збереження стабільності валютного ринку.

