НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками: що зміниться

Національний банк України зробив черговий крок до євроінтеграції фінансового сектору. З 27 січня 2026 року набирають чинності нові вимоги щодо управління ризиками в банках та банківських групах. Головна мета — зробити систему максимально стійкою до будь-яких економічних потрясінь.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Чому це важливо?

Оновлення правил базується на принципах Базельського комітету (квітень 2024 року) та реальному досвіді українських банків за минулий рік. НБУ хоче бути впевненим, що кожен банк не просто декларує стабільність, а має реальний план дій на випадок кризи.

"Зміни забезпечують узгодженість нормативно-правових актів Національного банку з запровадженими вимогами щодо процесів ICAAP, ILAAP та коефіцієнта левериджу", — зазначають у регуляторі.

Що конкретно зміниться?

Ключові напрямки змін включають:

управління продуктами, включаючи оцінку ризиків та здійснення моніторингу продуктів, визначення нових продуктів;

відображення в профілі ризику банку всіх ризиків, притаманних його діяльності;

запровадження вимог щодо врахування під час встановлення лімітів ризиків фінансових показників ефективності;

розширення переліку документів, які мають подаватися до Національного банку разом зі звітом щодо процесу ICAAP / ILAAP;

уточнення вимог до розрахунку ризику опціонів під час визначення мінімального розміру ринкового ризику.

Юридичне підґрунтя

Усі ці нововведення не є спонтанними. Вони офіційно закріплені постановою Правління НБУ від 22 січня 2026 року № 9. Відповідні зміни внесено до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах та низки інших нормативних актів.

Нагадаємо, 25 січня НБУ оприлюднив для громадського обговорення проєкт змін до Положення про визнання належності послуги чи операції до фінансової/обмеженої платіжної послуги та виявлення безліцензійної діяльності на ринку небанківських фінансових послуг та платіжному ринку.