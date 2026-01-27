НБУ обновил требования к банкам по управлению рисками: что изменится

Национальный банк Украины сделал очередной шаг по евроинтеграции финансового сектора. С 27 января 2026 года вступают в силу новые требования по управлению рисками в банках и банковских группах. Главная цель – сделать систему максимально устойчивой к любым экономическим потрясениям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Почему это важно?

Обновление правил базируется на принципах Базельского комитета (апрель 2024) и реальном опыте украинских банков за прошлый год. НБУ хочет быть уверенным, что каждый банк не просто декларирует стабильность, а имеет реальный план действий по кризису.

"Изменения обеспечивают согласованность нормативно-правовых актов Национального банка с введенными требованиями по процессам ICAAP, ILAAP и коэффициенту левериджа", - отмечают в регуляторе.

Что конкретно изменится?

Ключевые направления изменений включают:

управление продуктами, включая оценку рисков и осуществление мониторинга продуктов; определение новых продуктов;

отражение в профиле риска банка всех рисков, присущих его деятельности;

введение требований по учету при установлении лимитов рисков финансовых показателей эффективности;

расширение перечня документов, которые должны подаваться в Национальный банк вместе с отчетом по процессу ICAAP/ILAAP;

уточнение требований к расчету риска опционов при определении минимального размера рыночного риска.

Юридическая основа

Все эти нововведения не спонтанны. Они официально закреплены постановлением Правления НБУ от 22 января 2026 г. № 9. Соответствующие изменения внесены в Положение об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах и ряда других нормативных актов.

Напомним, 25 января НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект изменений в Положение о признании принадлежности услуги или операции к финансовой/ограниченной платежной услуге и выявление безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке.