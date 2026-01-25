Запланована подія 2

НБУ предлагает новые правила для выявления безлицензионных финансовых операций

нбу, обсуждение
НБУ совершенствует порядок выявления безлицензионной деятельности / НБУ

Национальный банк Украины обнародовал для общественного обсуждения проект изменений в Положение о признании принадлежности услуги или операции к финансовой/ограниченной платежной услуги и выявление безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

В документе предлагается, в частности, давать Национальному банку возможность привлекать третьих лиц для проведения углубленного анализа деятельности компаний и операций.

Кроме того, Проект предусматривает усовершенствование распределения полномочий между структурными подразделениями НБУ:

  • Правлением;
  • Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков;
  • оверсайтом платежной инфраструктуры;
  • Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Целью изменений является повышение эффективности контроля над безлицензионной деятельностью и обеспечение прозрачного и безопасного функционирования рынка небанковских финансовых услуг в Украине.

Общественные обсуждения проекта будут продолжаться в соответствии с процедурами НБУ, после чего документ будет доработан и утвержден.

Также НБУ выставил на обсуждение проект изменений авторизации предоставлятелей финансовых услуг и финансовых платежных услуг.

Автор:
Татьяна Гойденко