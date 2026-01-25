- Категория
НБУ предлагает новые правила для выявления безлицензионных финансовых операций
Национальный банк Украины обнародовал для общественного обсуждения проект изменений в Положение о признании принадлежности услуги или операции к финансовой/ограниченной платежной услуги и выявление безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.
В документе предлагается, в частности, давать Национальному банку возможность привлекать третьих лиц для проведения углубленного анализа деятельности компаний и операций.
Кроме того, Проект предусматривает усовершенствование распределения полномочий между структурными подразделениями НБУ:
- Правлением;
- Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков;
- оверсайтом платежной инфраструктуры;
- Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.
Целью изменений является повышение эффективности контроля над безлицензионной деятельностью и обеспечение прозрачного и безопасного функционирования рынка небанковских финансовых услуг в Украине.
Общественные обсуждения проекта будут продолжаться в соответствии с процедурами НБУ, после чего документ будет доработан и утвержден.
Также НБУ выставил на обсуждение проект изменений авторизации предоставлятелей финансовых услуг и финансовых платежных услуг.