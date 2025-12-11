НБУ пропонує нові правила авторизації фінансових та платіжних установ

Національний банк України виставив на обговорення проєкт змін щодо авторизації надавачів фінансових послуг та фінансових платіжних послуг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Мета документа – удосконалити процедури контролю та приведення діяльності установ у відповідність із законодавством.

Основні пропозиції проєкту

Відповідність закону про рейтингування: авторизаційні умови будуть приведені у відповідність із вимогами нового законодавства.

Оцінка фінансового стану власників істотної участі: передбачено більш ретельну перевірку фінансового та майнового стану власників істотної участі, зокрема пайових інвестиційних фондів при їх управлінні активами.

Дозвіл на включення внеску до капіталу: удосконалюється порядок отримання дозволу, зокрема визначення власних коштів інвестора‑юридичної особи.

Заборона використання торговельних марок: компанії, що були виведені з ринку через анулювання ліцензії, не зможуть використовувати свої бренди.

Оновлення критеріїв ділової репутації: встановлюються нові ознаки небездоганної ділової репутації для осіб, пов’язаних з операціями на ринках капіталу.

Погодження збільшення статутного капіталу страховика: передбачено чіткий порядок узгодження капіталу за рахунок емісійного доходу та визначення дати подання документів до НБУ.

Проєкт спрямований на підвищення прозорості та безпеки фінансового ринку України, забезпечення стабільності та захисту інтересів клієнтів фінансових установ.

Додамо, у вересні Нацбанк запропонував для обговорення зміни щодо структури власності та авторизації надавачів фінансових послуг, щоб уніфікувати вимоги та поширити їх на іноземні філії й нові категорії провайдерів.