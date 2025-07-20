НБУ виніс на обговорення нові вимоги до значимих фінансових компаній

Національний банк України розпочав громадське обговорення двох проєктів нормативних актів, що встановлюють додаткові вимоги до значимих фінансових компаній. Йдеться про ті компанії, які відповідатимуть критеріям значимості, запропонованим НБУ для обговорення 16 липня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Перший документ — проєкт змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності — визначає низку нововведень. Зокрема, значимі фінансові компанії зобов’яжуть подавати до НБУ план своєї діяльності на 3,5 роки, підготовлений за встановленими вимогами. У разі збільшення статутного капіталу компанії мають протягом 15 робочих днів повідомляти регулятора та надавати підтвердження джерел походження коштів.

Окремо передбачена невідкладна перевірка Національним банком джерел фінансування статутного капіталу. Перевірятиметься також ділова репутація і професійна придатність керівників компаній, а також фінансовий стан та доброчесність власників істотної участі.

Другий проєкт — про зміни до Положення про вимоги до системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю — стосується запровадження обов’язкової самооцінки ризиків. Компанії мають самостійно визначати додаткові ризики, притаманні їхній діяльності, інформувати про результати Національний банк, а також враховувати ці результати у плануванні подальшої роботи.

Регулятор зазначає, що нові вимоги спрямовані на посилення стабільності фінансового сектору, підвищення прозорості власників та управлінських рішень, а також забезпечення ефективного нагляду за компаніями, які відіграють значну роль на ринку небанківських фінансових послуг.

Додамо, нещодавно НБУ виніс на публічне обговорення проєкт Положення про критерії, за якими визначатиметься значимість фінансових компаній.