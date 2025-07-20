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НБУ вынес на обсуждение новые требования к значимым финансовым компаниям

НБУ
Речь идет о тех компаниях, которые будут отвечать критериям значимости. / Depositphotos

Национальный банк Украины приступил к общественному обсуждению двух проектов нормативных актов, устанавливающих дополнительные требования к значимым финансовым компаниям. Речь идет о компаниях, которые будут отвечать критериям значимости, предложенным НБУ для обсуждения 16 июля 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Первый документ – проект изменений в Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности – определяет ряд новшеств. В частности, значительные финансовые компании обяжут представлять в НБУ план своей деятельности на 3,5 года, подготовленный по установленным требованиям. В случае увеличения уставного капитала компании должны в течение 15 рабочих дней сообщать регулятору и подтверждать источники происхождения средств.

Отдельно предусмотрена безотлагательная проверка Национальным банком источников финансирования уставного капитала. Будет проверяться деловая репутация и профессиональная пригодность руководителей компаний, а также финансовое состояние и добродетель владельцев существенного участия.

Второй проект — об изменениях в Положение о требованиях к системе корпоративного управления и системе внутреннего контроля — касается введения обязательной самооценки рисков. Компании должны самостоятельно определять дополнительные риски, характерные для их деятельности, информировать о результатах Национального банка, а также учитывать эти результаты в планировании дальнейшей работы.

Регулятор отмечает, что новые требования направлены на усиление стабильности финансового сектора, повышение прозрачности собственников и управленческих решений, а также на обеспечение эффективного надзора за компаниями, которые играют значительную роль на рынке небанковских финансовых услуг.

Добавим, недавно НБУ вынес на публичное обсуждение проект Положения о критериях, по которым будет определяться значимость финансовых компаний.

Автор:
Татьяна Гойденко