НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок: хто потрипив до списку

Рішенням правління НБУ від 27 травня 2025 року вперше до категорії значимих віднесено дві кредитні спілки: кредитна спілка "Кредит-союз" та кредитна спілка "Вигода".

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

Яким критеріям має відповідати значима кредитна спілка?

Відповідно до частини четвертої статті 3 закону України "Про кредитні спілки" кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих кредитних спілок за умови її відповідності критеріям, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України, зокрема таким:

Кредитна спілка має діючу ліцензію кредитної спілки, не є кредитною спілкою, віднесеною Національним банком до категорії неплатоспроможних, та/або об’єднаною кредитною спілкою.

Активи кредитної спілки за даними регуляторної звітності кредитної спілки станом на 01 січня поточного року, складеної та поданої кредитною спілкою до НБУ дорівнюють або перевищують 100 млн грн.

Значення показника значимості кредитної спілки дорівнює або перевищує 70.

Кредитна спілка набуває статусу значимої кредитної спілки з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок.

Кредитна спілка зобов’язана протягом періоду з дня оприлюднення НБУ переліку значимих кредитних спілок до закінчення поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону про кредитні спілки.

Як визначається показник значимості?

Показник значимості кредитної спілки розраховується за формулою згідно з додатком 1 до Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою за такими критеріями:

розмір кредитної спілки (індикатор "активи кредитної спілки"); напрями діяльності кредитної спілки (індикатори “заборгованість за кредитами, наданими кредитною спілкою своїм членам; заборгованість за кредитами, тощо; територія, на якій кредитна спілка надає послуги (індикатор "кількість адміністративно-територіальних одиниць").

Нагадаємо, Національний банк України затвердив критерії, за якими фінансові компанії та ломбарди можуть вважатися такими, що не здійснюють діяльність з надання фінансових послуг.