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НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок: хто потрипив до списку
Рішенням правління НБУ від 27 травня 2025 року вперше до категорії значимих віднесено дві кредитні спілки: кредитна спілка "Кредит-союз" та кредитна спілка "Вигода".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Нацбанку.
Яким критеріям має відповідати значима кредитна спілка?
Відповідно до частини четвертої статті 3 закону України "Про кредитні спілки" кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих кредитних спілок за умови її відповідності критеріям, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України, зокрема таким:
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Кредитна спілка має діючу ліцензію кредитної спілки, не є
кредитною спілкою, віднесеною Національним банком до категорії
неплатоспроможних, та/або об’єднаною кредитною спілкою.
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Активи кредитної спілки
за даними регуляторної звітності кредитної спілки станом на 01 січня поточного
року, складеної та поданої кредитною спілкою до НБУ дорівнюють або перевищують
100 млн грн.
- Значення показника значимості кредитної спілки дорівнює або перевищує 70.
Кредитна спілка набуває статусу значимої кредитної спілки з дня оприлюднення Національним банком переліку значимих кредитних спілок.
Кредитна спілка зобов’язана протягом періоду з дня оприлюднення НБУ переліку значимих кредитних спілок до закінчення поточного календарного року привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону про кредитні спілки.
Як визначається показник значимості?
Показник значимості кредитної спілки розраховується за формулою згідно з додатком 1 до Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою за такими критеріями:
розмір кредитної спілки (індикатор "активи кредитної спілки"); напрями діяльності кредитної спілки (індикатори “заборгованість за кредитами, наданими кредитною спілкою своїм членам; заборгованість за кредитами, тощо; територія, на якій кредитна спілка надає послуги (індикатор "кількість адміністративно-територіальних одиниць").
Нагадаємо, Національний банк України затвердив критерії, за якими фінансові компанії та ломбарди можуть вважатися такими, що не здійснюють діяльність з надання фінансових послуг.