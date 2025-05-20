НБУ вжив заходів до фінансових компаній-порушників: що відомо

Національний банк застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових установ — через неподання у встановлені строки необхідної інформації та документів. Регулятор вимагає усунути виявлені порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Фінансові компанії під санкціями

Заходи впливу було застосовано до чотирьох небанківських фінансових установ:

ТОВ "Системний фінансовий консалтинг";

ТОВ "Фінансова компанія Діджитал Фінанс";

ТОВ "Кредит Інвестмент Груп" ;

ТОВ "Фінансова компанія Фін-Ранг".

Регулятор прийняв ці заходи у зв’язку з тим, що зазначені установи не надали вчасно до Національного банку необхідну інформацію, пояснення, документи або їх копії, які були запитані відповідно до вимог НБУ.

Компанії зобов’язані усунути виявлені під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність із законодавством України до 9 червня 2025 року.

Про заходи НБУ

У квітні 2025 року НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.