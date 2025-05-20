НБУ принял меры по финансовым компаниям-нарушителям: что известно

Национальный банк применил меры влияния к четырем небанковским финансовым учреждениям — из-за неподачи в установленные сроки необходимой информации и документов. Регулятор требует устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Финансовые компании под санкциями

Меры воздействия были применены к четырем небанковским финансовым учреждениям:

ООО "Системный финансовый консалтинг";

ООО "Финансовая компания Диджитал Финанс";

ООО "Кредит Инвестмент Груп";

ООО "Финансовая компания Фин-Ранг".

Регулятор принял эти меры в связи с тем, что указанные учреждения не предоставили в срок Национальному банку необходимую информацию, объяснения, документы или их копии, которые были запрошены в соответствии с требованиями НБУ.

Компании обязаны устранить выявленные при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины до 9 июня 2025 года.

О мерах НБУ

В апреле 2025 года НБУ применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям из-за нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

В марте 2025 года Национальный банк применил меры влияния к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.