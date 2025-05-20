Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

+0,08

EUR

46,86

+0,41

Наличный курс:

USD

41,45

41,36

EUR

46,90

46,62

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НБУ принял меры по финансовым компаниям-нарушителям: что известно

НБУ
Четыре небанковских учреждения получили предписания от НБУ.

Национальный банк применил меры влияния к четырем небанковским финансовым учреждениям — из-за неподачи в установленные сроки необходимой информации и документов. Регулятор требует устранить выявленные нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Финансовые компании под санкциями

Меры воздействия были применены к четырем небанковским финансовым учреждениям:

  • ООО "Системный финансовый консалтинг";
  • ООО "Финансовая компания Диджитал Финанс";
  • ООО "Кредит Инвестмент Груп";
  • ООО "Финансовая компания Фин-Ранг".

Регулятор принял эти меры в связи с тем, что указанные учреждения не предоставили в срок Национальному банку необходимую информацию, объяснения, документы или их копии, которые были запрошены в соответствии с требованиями НБУ.

Компании обязаны устранить выявленные при надзоре нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством Украины до 9 июня 2025 года.

О мерах НБУ

В апреле 2025 года НБУ применил меры влияния к девяти небанковским финансовым учреждениям из-за нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

В марте 2025 года Национальный банк применил меры влияния к шести банкам за нарушение законодательства по предотвращению отмывания средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Недавно также НБУ оштрафовал Идея банк за нарушение требований по этическому поведению в размере 102 тыс. грн.

Автор:
Ольга Опенько