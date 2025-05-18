НБУ обязал компанию "Астер-Финанс" устранить нарушение законодательства

Национальный банк Украины применил меру влияния к ООО "Финансовая компания "Астер-Финанс" в связи с нарушениями, выявленными при надзоре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Компания не предоставила регулятору информацию и документы, предусмотренные действующим положением об авторизации поставщиков финансовых услуг.

Решение о применении меры влияния принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 15 мая 2025 года.

ООО "ФК "Астер-Финанс" обязано до 16 июня 2025 года устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Основанием для действий НБУ стало непредставление компанией информации по запросу, определенному пунктом 604 главы 53 положения, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29 декабря 2023 года №199.

Напомним, в феврале НБУ одобрил изменение объема лицензий на осуществление финансовой деятельности для "Астер-Финанса", исключив из них соответствующие финансовые услуги по ее собственному заявлению.