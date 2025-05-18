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НБУ зобов’язав компанію “Астер-Фінанс” усунути порушення законодавства

нбу
Астер-Фінанс має усунути порушення / НБУ

Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ “Фінансова компанія “Астер-Фінанс” у зв’язку з порушеннями, виявленими під час нагляду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Компанія не надала регулятору інформацію та документи, передбачені чинним положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг.

Рішення про застосування заходу впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 травня 2025 року.

ТОВ “ФК “Астер-Фінанс” зобов’язане до 16 червня 2025 року усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України.

Підставою для дій НБУ стало неподання компанією інформації на запит, визначений пунктом 604 глави 53 положення, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року №199.

Нагадаємо, у лютому НБУ схвалив зміну обсягу ліцензій на здійснення фінансової діяльності для "Астер-Фінанс", виключивши з них відповідні фінансові послуги за її власною заявою.

Автор:
Тетяна Гойденко