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Факторинг та фінансовий лізинг виключено з ліцензій двох фінкомпаній: які причини

Факторинг та фінансовий лізинг виключено з ліцензій двох фінкомпаній: які причини
Фінустановам змінено обсяг ліцензій. Фото: НБУ.

Національний банк України схвалив зміну обсягу ліцензій на здійснення фінансової діяльності для ФК "Фінпартнер" та ФК "Астер-Фінанс", виключивши з них відповідні фінансові послуги за їх власними заявами.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Як змінились ліцензії

З ліцензій на діяльність фінансової компанії виключено такі фінансові послуги:

  • ФК "Фінпартнер" – факторинг та фінансовий лізинг;
  • ФК "Астер-Фінанс" – фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензій фінансові компанії матимуть право здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

  • ФК "Фінпартнер" – надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ФК "Астер-Фінанс" – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Про заходи НБУ

Додамо, НБУ надав дозвіл приватному акціонерному товариству "Українська аграрно-страхова компанія" (УАСК) на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку.

Також Нацбанк прийняв рішення про накладення санкцій у виглядівідкликання ліцензій на здійснення діяльності для двох небанківських фінансових установ. Санкції були застосовані до компанії "Кредо Солюшнс" та фінансової компанії "Капітал Джірінг".

Нагадаємо, у січні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на чотири установи. Якщо на початок місяця їх налічувалося 876, то вже станом на 1 лютого їхня кількість зменшилася до 872. Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.

Автор:
Ольга Опенько