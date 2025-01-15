З ринку йде страхова компанія, що надавала послуги майже 23 роки: про кого мова

Національний банк України надав дозвіл приватному акціонерному товариству "Українська аграрно-страхова компанія" (УАСК) на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив план виходу з ринку.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Що відомо

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 січня 2025 року.

Після завершення процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля страховик зобов'язаний подати до НБУ заяву про анулювання ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Рішення про вихід з ринку та затвердження плану виходу з ринку компанії УАСК шляхом виконання страхового портфеля були ухвалені на загальних зборах акціонерів зазначеної компанії.

Про страховика

Згідно з аналітичною системою YouControl, юридична особа ПРАТ "УАСК" була зареєстрована у березні 2002 року. Таким чином, компанія надавала послуги майже 23 роки.

Основний вид діяльності - інші види страхування, крім страхування життя.

Відповідно до звітності за 9 місяців 2024 року, страховий портфель компанії УАСК формувався в основному за рахунок транспортних видів КАСКО та майнових видів страхування.

Обсяг страхових премій компанії в зазначеному періоді становив 9 тис. 643 грн, технічні/страхові резерви складали– 9 тис. 855 грн, страхові виплати – 4 тис. 528 грн.

Частка ринку за страховими преміями та технічними резервами склала 0,0001%.

Нагадаємо, Нацбанк оновив вимоги до забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховиків. Зміни впроваджено відповідно до нового Закону “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” та для врегулювання актуальних питань, які виникли в умовах воєнного стану.

Додамо, Національний банк покращив вимоги до страховиків, які займаються страхуванням агропродукції з державною підтримкою, аби сприяти розвитку цього напрямку підтримки агровиробників.