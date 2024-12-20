НБУ спростив умови для страховиків агропродукції з держпідтримкою

Національний банк покращив вимоги до страховиків, які займаються страхуванням агропродукції з державною підтримкою, аби сприяти розвитку цього напрямку підтримки агровиробників.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Які зміни передбачені

Оновлене Положення щодо страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою спрощує вимоги до досвіду агрострахування в умовах війни.

Положення також оновлює вимоги до страховиків, які планують здійснювати агрострахування, зокрема щодо формування технічних резервів та ведення персоніфікованого обліку страхових договорів. Страховики повинні дотримуватись загальних вимог, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку.

Положення затверджене постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2024 року № 150, яка набирає чинності з 21 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Національний банк України анулював ліцензію страховій компанії “Юнівес” на підставі поданої заяви. НБУ надав дозвіл СК "Юнівес" на вихід з ринку через виконання страхового портфеля. Також було погоджено відповідний план виходу компанії з ринку.

Додамо, що страхова компанія INGO стала однією з перших учасниць нової програми страхування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та світової компанії з надання професійних послуг Aon.