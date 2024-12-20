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Підтримка вітчизняних виробників: НБУ оновив валютні обмеження

Розширюється дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок.
Пом’якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів. Фото: Пресслужба НБУ

Національний банк України пом’якшує низку валютних обмежень, що сприятиме розвитку вітчизняних виробників і покращить умови для ведення бізнесу в країні. Зміни не матимуть значного впливу на коливання курсу валют та рівень міжнародних резервів.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Які заходи валютної лібералізації передбачені

Зазначається, що заходи з валютної лібералізації, що набирають чинності з 21 грудня, стосуються низки напрямів.

  • Пом’якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів.

Зважаючи на звернення бізнес-спільноти та аналіз можливого впливу цього рішення на валютний ринок, НБУ дозволяє юридичним особам та фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.

Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити операції, за таких умов:

·         потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів);

·         компанії (підприємці) займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами.

 Зміни дадуть змогу забезпечити стабільну роботу вітчизняних виробників у ювелірній галузі, зменшать обсяг імпорту готових ювелірних виробів, а також знизять тиск на виробничі витрати бізнесу.

  • Розширюється дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок

НБУ дозволив купівлю валюти операторам ядерних установок без урахування залишків коштів в іноземній валюті, отриманих до 31 жовтня 2024 року в рамках надходжень за кредитним договором з нерезидентом-кредитором, гарантом якого є іноземне експортно-кредитне агентство або іноземна держава через уповноважену нею особу чи іноземну особу, учасником якої є іноземна держава.

Метою таких змін є підтримання безперебійності поставок ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій та енергетичної безпеки України.

  • НБУ продовжує уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями

НБУ оновив правила, які дозволяють українським компаніям відшкодовувати витрати нерезидентам, пов'язані з виплатою відсотків за єврооблігаціями. Тепер всі українські компанії, які залучали гроші через євробонди для фінансування своїх проєктів в Україні, мають рівні умови для відшкодування цих витрат.

Такі перекази можуть здійснюватися тільки за рахунок власної іноземної валюти, якщо виконані певні умови, визначені в постанові НБУ.

Ці зміни не вплинуть негативно на валютний ринок, а навпаки, можуть сприяти залученню додаткових інвестицій в Україну.

Зазначені  набирають чинності з 21 грудня 2024 року.

Delo.ua повідомляло, що НБУ не відмовляється від валютної лібералізації. Зазначається, що ситуація на українському валютному ринку не викликає занепокоєнь. Зокрема, обмінний курс гривні в листопаді коливався в обидва боки та лише незначно послабився наприкінці місяця.

Автор:
Ольга Опенько