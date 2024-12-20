Підтримка вітчизняних виробників: НБУ оновив валютні обмеження

Національний банк України пом’якшує низку валютних обмежень, що сприятиме розвитку вітчизняних виробників і покращить умови для ведення бізнесу в країні. Зміни не матимуть значного впливу на коливання курсу валют та рівень міжнародних резервів.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Які заходи валютної лібералізації передбачені

Зазначається, що заходи з валютної лібералізації, що набирають чинності з 21 грудня, стосуються низки напрямів.

Пом’якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів.

Зважаючи на звернення бізнес-спільноти та аналіз можливого впливу цього рішення на валютний ринок, НБУ дозволяє юридичним особам та фізичним особам-підприємцям купувати та продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні.

Починаючи з 21 грудня бізнес зможе проводити операції, за таких умов:

· потреба в здійсненні операції обґрунтовується виробничою діяльністю таких компаній (бізнес займається виробництвом ювелірних виробів);

· компанії (підприємці) займалися діяльністю у сфері виробництва ювелірних виробів до початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується відповідними документами.

Зміни дадуть змогу забезпечити стабільну роботу вітчизняних виробників у ювелірній галузі, зменшать обсяг імпорту готових ювелірних виробів, а також знизять тиск на виробничі витрати бізнесу.

Розширюється дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок

НБУ дозволив купівлю валюти операторам ядерних установок без урахування залишків коштів в іноземній валюті, отриманих до 31 жовтня 2024 року в рамках надходжень за кредитним договором з нерезидентом-кредитором, гарантом якого є іноземне експортно-кредитне агентство або іноземна держава через уповноважену нею особу чи іноземну особу, учасником якої є іноземна держава.

Метою таких змін є підтримання безперебійності поставок ядерного палива, що важливо для роботи атомних станцій та енергетичної безпеки України.

НБУ продовжує уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями

НБУ оновив правила, які дозволяють українським компаніям відшкодовувати витрати нерезидентам, пов'язані з виплатою відсотків за єврооблігаціями. Тепер всі українські компанії, які залучали гроші через євробонди для фінансування своїх проєктів в Україні, мають рівні умови для відшкодування цих витрат.

Такі перекази можуть здійснюватися тільки за рахунок власної іноземної валюти, якщо виконані певні умови, визначені в постанові НБУ.

Ці зміни не вплинуть негативно на валютний ринок, а навпаки, можуть сприяти залученню додаткових інвестицій в Україну.

Зазначені набирають чинності з 21 грудня 2024 року.

Delo.ua повідомляло, що НБУ не відмовляється від валютної лібералізації. Зазначається, що ситуація на українському валютному ринку не викликає занепокоєнь. Зокрема, обмінний курс гривні в листопаді коливався в обидва боки та лише незначно послабився наприкінці місяця.