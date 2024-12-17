НБУ не відмовляється від валютної лібералізації: курс гривні - стабільний

Ситуація на українському валютному ринку не викликає занепокоєнь. Обмінний курс гривні в листопаді коливався в обидва боки та лише незначно послабився наприкінці місяця.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що на зустрічі з представниками найбільших бізнес-асоціацій України, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор не відмовляється від валютної лібералізації.

"НБУ не відмовляється від валютної лібералізації. Щойно ми бачимо, що необхідні передумови сформовані, рухаємося далі. Дивимося на показники інфляції, інфляційні очікування, рівень міжнародних резервів та процентних ставок і параметри фінансової стабільності", - підкреслив Пишний.

Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, ситуація на валютному ринку не викликає занепокоєнь, а обмінний курс гривні лише незначно послабився наприкінці листопада.

За його словами, міжнародні резерви залишаються на достатньому рівні для збереження стійкості ринку. Значно зменшилася невизначеність для достатності зовнішнього фінансування у 2025 році завдяки прогресу в реалізації механізму ERA Loans.

Як зауважують в НБУ, з моменту набрання чинності травневого пакету пом’якшення валютних обмежень, 268 компаній скористалися можливістю сплачувати відсотки за «старими» зовнішніми позиками. Ще 406 компаній репатріювали «нові» дивіденди. Однак, як уточнюється, заходи не мали визначального впливу на валютний ринок.

Своєю чергою, представники бізнес-асоціацій відзначили ефективність діалогу з НБУ, зокрема те, що вжиті кроки з валютної лібералізації враховували пропозиції бізнесу та полегшили його ведення в Україні.

Пишний також розповів про зростання обсягів експортної виручки, що надходить в Україну, більш ніж на 20% за підсумками січня ‒ листопада 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року. Він наголосив, що відповідальність бізнесу є важливою передумовою для подальшої валютної лібералізації, адже це прямо впливає на рівень міжнародних резервів.

Валютні пом'якшення для бізнесу

Нагадаємо, 3 травня Національний банк України запровадив найбільший пакет пом'якшень валютних обмежень для бізнесу за часів повномасштабної війни. Послаблення здебільшого розширюють можливості для повернення капіталу, заведеного в Україну з-за кордону.

Які пом'якшення валютних обмежень запровадив НБУ: