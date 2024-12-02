Девальвація у 2024 році перевищить 10%. Чому гривня поступово поступається долару?

Як і очікувалося, з приходом грудня національна валюта почала втрачати свої позиції і готівковий курс сягнув майже 42 грн/дол.

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Початок грудня ознаменувався для валютного ринку зростанням курсу впритул до 42 грн/дол. Це значення стане новою психологічною відміткою та переходом у діапазон 42-43 грн/дол. , До якого ринок буде звикати протягом місяця-двох.

Таким чином, ситуація розвивається відповідно до тих прогнозів, які були озвучені раніше.

Останній місяць 2024 року принесе посилення девальваційних трендів, хоча курсова ситуація, як і раніше, буде під контролем Національного банку та його інтервенцій, які компенсують попит на валюту та згладжують надлишкові цінові рухи.

Попит на валюту знизився, але ненабагато

Курс гривні на готівковому ринку залишається під тиском високого попиту на валюту із боку населення. За оцінками експертів, протягом листопада чиста купівля готівкової валюти становила в середньому 300 млн дол. на тиждень.

Загалом за підсумками листопада ми очікуємо незначне зменшення чистої купівлі готівкової валюти до рівня близько 1,2 млрд дол. проти 1,3 млрд дол. у жовтні. Григорій Кукуруза аналітик Ukraine Economic Outlook

Хоча такий попит все одно не можна назвати помірним, оскільки в інші місяці 2024 року, за винятком жовтня, чиста купівля готівкової валюти не виходила за межі 1 млрд дол. на місяць.

На міжбанківському ринку продавці зберігають високу активність, завдяки чому НБУ зміг у листопаді скоротити інтервенції більш ніж на 20% до 2,74 млрд дол.

"Зростання пропозиції валюти за останні два тижні сприяло значному скороченню негативного сальдо торгів, що дозволило частково знизити обсяги інтервенцій НБУ", – уточнює Григорій Кукуруза.

Що показово, найменше НБУ із міжнародних резервів витрачав за період з 11 по 22 листопада – близько 570 млн дол. на тиждень. У той же час, протягом останнього тижня 25-29 листопада Нацбанк наростив інтервенції до 708 млн. дол.

Тим не менш, за сумарним обсягом інтервенцій листопад у році, що минає, став одним з найменш виснажливих для резервів місяців. Це свідчить про стабілізацію безготівкового ринку, якої вдалося досягти в тому числі за рахунок припливу валютної виручки від експортерів.

Курс нижче за 43 гривні вже не буде?

Аналітики вважають, що грудень пройде для валютного ринку без особливих потрясінь.

З одного боку, діятиме режим "керованої гнучкості", який фактично оберігає ринок від стрімких курсових перепадів. З іншого боку, Нацбанк може продовжити тактику щодо "пом'якшеного" впливу інфляції, що також створить гривні комфортніші умови. Тарас Лєсовий начальник департаменту казначейства банку "Глобус"

Втім, на валютний ринок зросте через сезонне збільшення попиту на валюту з боку держсектора. Зокрема, це пов'язано із зростанням обсягів міжнародного фінансування.

13 листопада Україна отримала грант у розмірі 1,35 млрд дол. від США за програмою Світового Банку Peace in Ukraine, а 27 листопада партнери надали у рамках цієї програми ще 4,8 млрд дол.

Крім того, українська сторона веде перемовини з МВФ щодо шостого перегляду програми EFF, що дозволить залучити близько 1,1 млрд дол. у грудні.

"З урахуванням суттєвих надходжень міжнародного фінансування, значного зростання бюджетних видатків та збільшення попиту на готівкову валюту серед населення наприкінці року курс може перейти до коридору 42-43 грн/дол.", – прогнозує Григорій Кукуруза.

Також є й непрямі фактори впливу на курс гривні, серед яких загальна економічна ситуація (збільшення темпів інфляції до 10% у 2024 році) та перегляд фіскальних умов для бізнесу.

Нагадаємо, що з 1 грудня набувають чинності поправки до Податкового кодексу, які передбачають зростання ставок військового збору та окремих податків, що неминуче призведе до погіршення ділових настроїв та зростання витрат виробників.

"Ще вдосталь невідомих чинників, що можуть вплинути на курсові показники. Наприклад, військові та енергетичні обставини, на які можуть відреагувати учасники ринку. Але швидше за все, на ринку не станеться нічого надто несподіваного, збережеться відносна стабільність та прогнозованість", – резюмує Тарас Лєсовий.