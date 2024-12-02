Девальвация в 2024 году превысит 10%. Почему гривна постепенно уступает доллару?

Как и ожидалось, с приходом декабря национальная валюта начала терять свои позиции и наличный курс достиг почти 42 грн/долл.

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Начало декабря ознаменовалось для валютного рынка ростом курса вплотную к 42 грн/долл. Это значение станет новой психологической отметкой и переходом в диапазон 42-43 грн/долл. , к которому рынок будет привыкать в течение месяца-двух.

Таким образом, ситуация развивается в соответствии с теми прогнозами, которые были озвучены раньше.

Последний месяц 2024 года принесет усиление девальвационных трендов, хотя курсовая ситуация по-прежнему будет под контролем Национального банка и его интервенций, которые компенсируют спрос на валюту и сглаживают избыточные ценовые движения.

Спрос на валюту снизился, но ненамного

Курс гривны на наличном рынке остается под давлением высокого спроса на валюту со стороны населения. По оценкам экспертов, в течение ноября чистая покупка наличной валюты составляла в среднем 300 млн долл. в неделю.

Всего по итогам ноября мы ожидаем незначительное уменьшение чистой покупки наличной валюты до уровня около 1,2 млрд долл. против 1,3 млрд долл. в октябре. Григорий Кукуруза аналитик Ukraine Economic Outlook

Хотя такой спрос все равно нельзя назвать умеренным, поскольку в другие месяцы 2024 года, исключая октябрь, чистая покупка наличной валюты не выходила за пределы 1 млрд долл. в месяц.

На межбанковском рынке продавцы сохраняют высокую активность, благодаря чему НБУ смог в ноябре сократить интервенции более чем на 20% до 2,74 млрд долл.

"Рост предложения валюты за последние две недели способствовал значительному сокращению отрицательного сальдо торгов, что позволило частично снизить объемы интервенций НБУ", – уточняет Григорий Кукуруза.

Что показательно, меньше всего НБУ из международных резервов тратил за период с 11 по 22 ноября – около 570 млн долл. в неделю. В то же время, в течение последней недели 25-29 ноября Нацбанк нарастил интервенции до 708 млн долл.

Тем не менее, по суммарному объему интервенций ноябрь в уходящем году стал одним из наименее истощающих резервы месяцев. Это свидетельствует о стабилизации безналичного рынка, которой удалось достичь, в том числе, за счет притока валютной выручки от экспортеров.

Курс ниже 43 гривен уже не будет?

Аналитики считают, что декабрь пройдет для валютного рынка без особых потрясений.

С одной стороны, будет действовать режим "управляемой гибкости", который фактически оберегает рынок от стремительных курсовых перепадов. С другой стороны, Нацбанк может продолжить тактику по «смягченному» влиянию инфляции, что также создаст гривне более комфортные условия. Тарас Лесовой начальник департамента казначейства банка "Глобус"

Тем не менее, давление на валютный рынок вырастет из-за сезонного увеличения спроса на валюту со стороны госсектора. В частности, это связано с ростом объемов международного финансирования.

13 ноября Украина получила грант в размере 1,35 млрд долл. от США по программе Мирового Банка Peace in Ukraine, а 27 ноября партнеры предоставили в рамках этой программы еще 4,8 млрд долл.

Кроме того, украинская сторона ведет переговоры с МВФ относительно шестого пересмотра программы EFF, что позволит привлечь около 1,1 млрд долл. в декабре.

"С учетом существенных поступлений международного финансирования, значительного роста бюджетных расходов и увеличения спроса на наличную валюту среди населения в конце года курс может перейти в коридор 42-43 грн/долл.", – прогнозирует Григорий Кукуруза.

Также есть и непрямые факторы влияния на курс гривны, среди которых общая экономическая ситуация (увеличение темпов инфляции до 10% в 2024 году) и пересмотр фискальных условий для бизнеса.

Напомним, что с 1 декабря вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают рост ставок военного сбора и отдельных налогов, что неизбежно приведет к ухудшению деловых настроений и росту издержек производителей.

"Еще достаточно неизвестных факторов, которые способны повлиять на курсовые показатели. Например, военные и энергетические обстоятельства, на них могут отреагировать участники рынка. Но скорее всего, на рынке не произойдет ничего слишком неожиданного, сохранится относительная стабильность и прогнозируемость", – резюмирует Тарас Лесовой.