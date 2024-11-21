Экспортный сезон 2024/2025 может стать для аграриев успешнее двух предыдущих

Текущий маркетинговый год (МР), который длится с июля 2024 по июнь 2025 года, может стать для украинских зернотрейдеров и аграриев более успешным, чем два предыдущих сезона. Это произойдет в случае дальнейшего функционирования зернового коридора и сохранения хотя бы нінешней ситуации с безопасностью в Украине, рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль в комментарии для издания Delo.ua.

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Эксперт назівает три основных точки роста аграрного экспорта в текущем сезоне:

Для агробизнеса текущий сезон 2024/2025 МГ может быть комфортнее 2023/2024 МГ из-за роста мировых цен на продовольствие и меньшей загрузки экспортной инфраструктуры. Безусловно, экспортный потенциал во время войны ниже довоенных 100+ млн тонн: в 2024/2025 МГ ожидается сокращение валового урожая еще на 8-10% по сравнению с 2023/2024 МГ, до 69-70 млн тонн зерновых, масличных и бобовых культур. Однако если объемы разрушений Россией логистической инфраструктуры не будут увеличиваться, а порты Большой Одессы и Дуная сохранят текущий режим работы — Украина сможет беспрепятственно вывезти необходимые объемы урожая; Цены на агросырье на внутреннем рынке в этом сезоне более благоприятны для аграриев и экспортеров по сравнению с прошлым сезоном. Если они сильно не изменятся, сезон 2024/2025 станет для Украины успешнее двух прошлых сезонов; Структура посевов в этом году примерно соответствует последним трем годам, но фермеры адаптируются к экспортным ценам. К примеру, растут площади под экспортно привлекательными соевыми бобами, тогда как ячменя выращено существенно меньше, поскольку на него сейчас сложнее найти покупателя за границей.

В целом, Украина в сезоне 2024/1025 МГ уже вышла на хорошие темпы экспорта на традиционные европейские рынки, но также должна возвращаться на традиционные рынки других континентов. Ключевая десятка экспортеров, с которыми Украина вынуждена "толкаться локтями" — Латинская Америка (Аргентина и Бразилия), Канада, Австралия, ЕС, РФ, добавляет гендиректор УАК.

Относительно покупателей, он советует украинскому бизнесу обращать внимание на сельскохозяйственные контракты стран Африки в целом, особенно Египта, Алжира, Пакистана. При этом интересны как государственные тендеры на поставку агросырья, так и частные.

Ключевые страны для успеха аграрного экспорта

В текущем сезоне украинским аграриям следует максимально диверсифицировать каналы экспорта. Данный процесс уже запущен, и его ход будет зависеть от мировой конъюнктуры и возможностей Украины осуществлять поставки сельхозпродукции на три основных континента, где ждут украинское зерно.

По словам Павла Коваля, украинские политики и бизнес должны сосредоточиться на сохранении и развитии присутствия в следующих странах:

Испания, Нидерланды и Италия в ЕС;

Китай, Индонезия и Турция в Азии;

Египет, Ливия, Алжир и Тунис в Африке.

Ключевые направления аграрного экспорта из Украины. Инфографика: Delo.ua

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