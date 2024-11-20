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Украине не следует "перегревать" рынок Испании чрезмерным экспортом зерна — УАК
Испания стала главным импортером украинской сельхозпродукции на европейском континенте, и главная торговая стратегия по этой стране — не перегреть ее рынок чрезмерным экспортом из Украины. Об этом рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль в комментарии для издания Delo.ua.
Он напоминает, что в сентябре 2024 года испанские фермеры уже протестовали против украинского зерна, поэтому важно не допустить торгового противостояния, как это произошло с рядом восточноевропейских стран за прошедшие два года.
"На рынке кукурузы Испания увеличивает импорт из Украины третий год подряд. Обычно она входит в топ-3 импортеров нашей кукурузы: третье место с долей рынка 11,1% в 2022 году, второе место с долей рынка 13,8% в 2023 году, и по итогам 9 месяцев 2024 года — 1 место с долей рынка 18,1%", — уточняет Павел Коваль.
В натуральном измерении экспорт кукурузы в Испанию составил 2,756 млн тонн в 2022 году, 3,972 млн тонн в 2023 году и 4,135 млн тонн за девять месяцев текущего года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также Испания рекордно нарастила импорт пшеницы из Украины, не столь традиционный как кукурузы. Обычно до полномасштабного вторжения Испания импортировала из Украины незначительные объемы пшеницы в несколько сотен тысяч тонн и не входила в топ-10. Но в 2022 году она заняла четвертое место среди импортеров с долей 8,5%, а уже в 2023 году – первое место с долей 23,1%. За девять месяцев 2024 года Испания сохранила первое место по пшенице с долей в 26,8%, уточняет эксперт.
В натуральном измерении экспорт пшеницы составил в 2022 году 1,154 млн тонн, в 2023 году — 4,011 млн тонн, за 9 мес. 2024 года — 4,768 млн тонн.
Он добавляет, что Испания после полномасштабного вторжения стала покупать украинский ячмень, но там имеет место тенденция к спаду: в 2022 году – 410 тыс. тонн (3 место, 19,8%), в 2023 году – 390 тыс. тонн (3 место, 16,5%), январь-сентябрь 2024 года — 247 тыс. тонн (2 место, 7,8%).
В целом, главные рынки Евросоюза, на развитии и сохранении торговли, с которыми должна сосредоточиться Украина — Испания, Нидерланды и Италия, констатирует гендиректор УАК.
Какие у Украины шансы и точки роста против кремлевской торговой дипломатии и демпинга зерном по всему миру – читайте в редакционном тексте Delo.ua.
Фермеры Испании требуют установить контроль над ввозом зерна из Украины
Организация Unión de Uniones, защищающая интересы фермеров в Испании, в сентябре призвала найти решение об увеличении импорта зерновых из Украины. В порту Сантандер прошел митинг с требованием установить контроль над украинским импортом, который приводит к падению цен на зерновые в стране. 23 сентября подобный протест прошел возле здания Европейского Союза в Мадриде.
Unión de Uniones протестует против роста импорта зерновых, особенно из Украины, и призывает Еврокомиссию снизить его, чтобы избежать банкротства фермеров. Отмечается, что импорт украинских зерновых вырос почти до 8,4 млн тонн в 2023 году и около 6,5 млн тонн в первой половине 2024 года.
Организация Unión de Uniones указывает на этот фактор как на определяющий падение цен на зерновые в стране, которое с мая 2022 года составило 45%. Кроме того, Unión de Uniones призывает испанские власти проанализировать наценки на отдельные продукты, изготовленные из зернового сырья. Они также призывают к внедрению помощи для компенсации фермерам и животноводам, пострадавшим в результате этой ситуации.
"Недопустимо, что в то время как зерновые подешевели на 45%, а электроэнергия – на 70%, корма для животных подешевели всего на 30%, а хлеб подорожал на 9%", — говорится в сообщении.
Подобные протесты также проходили в Польше, где фермеры блокировали пункты пропуска на польских границах.
Источник фото: ua.depositphotos.com