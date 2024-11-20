Украине не следует "перегревать" рынок Испании чрезмерным экспортом зерна — УАК

Испания стала главным импортером украинской сельхозпродукции на европейском континенте, и главная торговая стратегия по этой стране — не перегреть ее рынок чрезмерным экспортом из Украины. Об этом рассказал генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Павел Коваль в комментарии для издания Delo.ua.

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Он напоминает, что в сентябре 2024 года испанские фермеры уже протестовали против украинского зерна , поэтому важно не допустить торгового противостояния, как это произошло с рядом восточноевропейских стран за прошедшие два года.

"На рынке кукурузы Испания увеличивает импорт из Украины третий год подряд. Обычно она входит в топ-3 импортеров нашей кукурузы: третье место с долей рынка 11,1% в 2022 году, второе место с долей рынка 13,8% в 2023 году, и по итогам 9 месяцев 2024 года — 1 место с долей рынка 18,1%", — уточняет Павел Коваль.

В натуральном измерении экспорт кукурузы в Испанию составил 2,756 млн тонн в 2022 году, 3,972 млн тонн в 2023 году и 4,135 млн тонн за девять месяцев текущего года.

Также Испания рекордно нарастила импорт пшеницы из Украины, не столь традиционный как кукурузы. Обычно до полномасштабного вторжения Испания импортировала из Украины незначительные объемы пшеницы в несколько сотен тысяч тонн и не входила в топ-10. Но в 2022 году она заняла четвертое место среди импортеров с долей 8,5%, а уже в 2023 году – первое место с долей 23,1%. За девять месяцев 2024 года Испания сохранила первое место по пшенице с долей в 26,8%, уточняет эксперт.

В натуральном измерении экспорт пшеницы составил в 2022 году 1,154 млн тонн, в 2023 году — 4,011 млн тонн, за 9 мес. 2024 года — 4,768 млн тонн.

Во время полномасштабной войны Испания стала крупнейшим потребителем украинского зерна. Инфографика: Delo.ua

Он добавляет, что Испания после полномасштабного вторжения стала покупать украинский ячмень, но там имеет место тенденция к спаду: в 2022 году – 410 тыс. тонн (3 место, 19,8%), в 2023 году – 390 тыс. тонн (3 место, 16,5%), январь-сентябрь 2024 года — 247 тыс. тонн (2 место, 7,8%).

В целом, главные рынки Евросоюза, на развитии и сохранении торговли, с которыми должна сосредоточиться Украина — Испания, Нидерланды и Италия, констатирует гендиректор УАК.

Какие у Украины шансы и точки роста против кремлевской торговой дипломатии и демпинга зерном по всему миру – читайте в редакционном тексте Delo.ua.

Фермеры Испании требуют установить контроль над ввозом зерна из Украины

Организация Unión de Uniones, защищающая интересы фермеров в Испании, в сентябре призвала найти решение об увеличении импорта зерновых из Украины. В порту Сантандер прошел митинг с требованием установить контроль над украинским импортом, который приводит к падению цен на зерновые в стране. 23 сентября подобный протест прошел возле здания Европейского Союза в Мадриде.

Unión de Uniones протестует против роста импорта зерновых, особенно из Украины, и призывает Еврокомиссию снизить его, чтобы избежать банкротства фермеров. Отмечается, что импорт украинских зерновых вырос почти до 8,4 млн тонн в 2023 году и около 6,5 млн тонн в первой половине 2024 года.

Организация Unión de Uniones указывает на этот фактор как на определяющий падение цен на зерновые в стране, которое с мая 2022 года составило 45%. Кроме того, Unión de Uniones призывает испанские власти проанализировать наценки на отдельные продукты, изготовленные из зернового сырья. Они также призывают к внедрению помощи для компенсации фермерам и животноводам, пострадавшим в результате этой ситуации.

"Недопустимо, что в то время как зерновые подешевели на 45%, а электроэнергия – на 70%, корма для животных подешевели всего на 30%, а хлеб подорожал на 9%", — говорится в сообщении.

Подобные протесты также проходили в Польше, где фермеры блокировали пункты пропуска на польских границах.

Источник фото: ua.depositphotos.com