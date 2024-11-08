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Агро
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Жатва-2024: аграрии собрали уже почти 70 млн тонн зерновых и масличных культур

Жатва-2024: аграрии собрали уже почти 70 млн тонн зерновых и масличных культур
Изображение: freepik

По состоянию на 8 ноября в Украине уже намолочено более 68,9 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 18,9 млн га.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что в общей сложности собрано 49,9 млн тонн зерновых и почти 19 млн тонн масличных культур.

В частности, из них:

  • пшеницы – обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,3 млн тонн;
  • ячменя – обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,6 млн тонн;
  • гороха – обмолочено 212,2 тыс. га (или 100%), намолочено 470,4 тыс. тонн;
  • кукурузы – обмолочено 3,3 млн га (или 83%), намолочено 20,2 млн тонн;
  • проса – обмолочено 86,5 тыс. га (или 93%), намолочено 160,3 тыс. тонн;
  • гречки – обмолочено 87,8 тыс. га (или 99%), намолочено 127,2 тыс. тонн;
  • подсолнечника – обмолочено 4,7 млн га (или 95%), намолочено 9,7 млн тонн семян;
  • сои – обмолочено 2,5 млн га (или 96%), намолочено 5,8 млн тонн семян;
  • рапса – обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.
Фото 2 — Жатва-2024: аграрии собрали уже почти 70 млн тонн зерновых и масличных культур

Также сообщается, что аграрии 16 областей проводят уборку сахарной свеклы, которая выкопана на площади 223,2 тыс. га, или 87%. Накопано 10,7 млн тонн сладких корней.

Какие области в лидерах

В Минагро отмечают, что по валовому сбору зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесщины – 4,4 млн тонн, Полтавщины – 4,1 млн тонн и Черниговщины – 4 млн тонн.

По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 74,9 ц/га, Черниговщины – 68,3 ц/га и Буковины – 66,5 ц/га.

Добавим, что на 1 ноября аграрии собрали более 66,7 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур на площади 18,6 млн га.

Автор:
Ольга Колесниченко