Жнива-2024: аграрії зібрали вже майже 70 млн тонн зернових та олійних культур

Станом на 8 листопада в Україні вже намолочено більше 68,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 18,9 млн га.

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Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Повідомляється, що загалом зібрано 49,9 млн тонн зернових та майже 19 млн тонн олійних.

Зокрема, з них:

пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,6 млн тонн;

гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 470,4 тис. тонн;

кукурудзи – обмолочено 3,3 млн га (або 83 %), намолочено 20,2 млн тонн;

проса – обмолочено 86,5 тис. га (або 93 %), намолочено 160,3 тис. тонн;

гречки – обмолочено 87,8 тис. га (або 99 %), намолочено 127,2 тис. тонн;

соняшнику – обмолочено 4,7 млн га (або 95%), намолочено 9,7 млн тонн насіння;

сої – обмолочено 2,5 млн га (або 96%), намолочено 5,8 млн тонн насіння;

ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.

Також повідомляється, що аграрії 16 областей проводять збирання цукрових буряків, які викопані на площі 223,2 тис. га, або 87 %. Накопано 10,7 млн тонн солодких коренів.

Які області в лідерах

В Мінагро зазначають, що по валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,4 млн тонн, Полтавщини – 4,1 млн тонн та Чернігівщини – 4 млн. тонн.

По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 74,9 ц/га, Чернігівщини – 68,3 ц/га та Буковини – 66,5 ц/га.

Додамо, що станом на 1 листопада аграрії зібрали понад 66,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур на площі 18,6 млн га.