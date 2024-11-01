Українські аграрії зібрали майже 67 млн тонн врожаю зернових та олійних культур

В Україні зібрано понад 66,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур на площі 18,6 млн га. За інформацією аграріїв, намолочено 47,9 млн тонн зернових та 18,8 млн тонн олійних.

Про це повідомляє Мінагрополітики.

Триває збір цукрового буряку, з якого вже накопано 9,5 млн тонн на площі 195,4 тис. га.

За культурними видами обробка врожаю йде наступним чином:

пшениця: 4,9 млн га (100%) — 22,3 млн тонн;

ячмінь: 1,4 млн га (100%) — 5,6 млн тонн;

горох: 212,2 тис. га (100%) — 470,4 тис. тонн;

кукурудза: 3 млн га (76%) — 18,3 млн тонн;

просо: 85,9 тис. га (93%) — 160,2 тис. тонн;

гречка: 87,6 тис. га (98%) — 126,9 тис. тонн;

соняшник: 4,6 млн га (94%) — 9,6 млн тонн;

соя: 2,5 млн га (95%) — 5,7 млн тонн;

ріпак: 1,3 млн га (100%) — 3,5 млн тонн.

Лідерами за валовим збором зернових є Одеська область (4,4 млн тонн), Полтавська (4 млн тонн) і Чернігівська (3,7 млн тонн).

Найвищу урожайність демонструють аграрії Хмельниччини (72,3 ц/га), Чернігівщини (67 ц/га) та Буковини (65,6 ц/га).

Збір цукрових буряків продовжується у 15 областях країни, де вже зібрано 76% врожаю.

Додамо, станом на 25 жовтня в Україні було намолочено майже 63,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 18,1 млн га.