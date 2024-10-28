У жовтні Україна експортувала понад 3 млн тонн зерна

З початку 2024/25 маркетингового року (МР, липень-червень) Україна експортувала 13,547 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких лише у жовтні було відвантажено 3,099 млн тонн.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик.

За його словами, серед основних культур, що експортувались від початку сезону:

пшениця – 7,459 млн тонн (1,361 млн тонн у жовтні),

– 7,459 млн тонн (1,361 млн тонн у жовтні), ячмінь – 1,684 млн тонн (361 тис. тонн у жовтні),

– 1,684 млн тонн (361 тис. тонн у жовтні), жито – 10,6 тис. тонн (3,1 тис. тонн у жовтні),

– 10,6 тис. тонн (3,1 тис. тонн у жовтні), кукурудза – 4,129 млн тонн (1,365 млн тонн у жовтні).

Також було відвантажено 24,4 тис. тонн українського борошна, зокрема пшеничного – 22,3 тис. тонн, з яких 5 тис. тонн було експортовано в жовтні.

Українські аграрії зібрали 75 млн тонн зернових і олійних культур

Цьогоріч українські аграрії, незважаючи на несприятливі погодні умови, зібрали близько 75 млн тонн зернових та олійних культур. Цього врожаю вистачить як для забезпечення внутрішніх потреб, так і для експорту, що сприятиме глобальній продовольчій безпеці, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу.

Врожай знизився на 10% порівняно з минулим роком, коли було зібрано 85 млн тонн. Основне зменшення стосується врожаю кукурудзи та соняшника. Водночас, Україна очікує рекордний врожай сої — близько 6 млн тонн.

Попри скорочення обсягів врожаю, експорт агропродукції цього року може перевищити 23-24 млрд доларів завдяки підвищенню міжнародних цін. Це більше, ніж минулого року, коли обсяг експорту склав 22 млрд доларів.

Щодо цін на внутрішньому ринку, очікується, що значних стрибків не буде. Наприклад, через посуху врожай картоплі зменшився на 18%, але ціни стабільні на рівні 25-30 гривень за кілограм, і підстав для їх підвищення до 50 грн немає. Ціни на свинину продовжують знижуватися, а на м'ясо птиці залишаються майже незмінними. Натомість, молочна продукція подорожчала на 10-15% через зростання цін на міжнародних ринках.

Додамо, протягом перших дев'яти місяців 2024 року обсяги експорту агропродукції України зросли більше ніж на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а саме на 9,9 млн тонн. Їх вартість зросла на 1,4 млрд доларів.