ЄС планує підвищити мита на продовольство та добрива з Росії та Білорусі

Європейський Союз обговорює питання щодо можливості підвищення мита на сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з РФ та Білорусі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За даними видання, деякі країни ЄС, які прагнуть обмежити доходи Москви, закликають блок запровадити масштабні мита на імпорт сільськогосподарської та рибної продукції з Росії та Білорусі до Євросоюзу на додаток до вищих мит на зернові продукти, які були встановлені раніше.

Інші держави, як пише Bloomberg, закликають до обережності та пропонують спершу оцінити вплив можливих заходів на європейський імпорт і ціни на продукти харчування.

У виданні підкреслюють, що торговельні заходи не завжди вимагають одностайної підтримки всіх держав-членів, на відміну від санкцій. ЄС все ще аналізує, на які товари можна запровадити нові обмеження. Будь-який крок щодо обмеження імпорту добрив, ймовірно, буде позитивно сприйнятий хімічною галуззю, яка виступає за посилення захисту європейського ринку.

Але, за словами одного із співрозмовників видання, терміни введення нових мит наразі незрозумілі, враховуючи юридичні та політичні перешкоди.

Bloomberg нагадує, що Росія є найбільшим у світі експортером добрив із часткою ринку 18%. Хоча галузь не перебуває під санкціями, вона була змушена скоротити експорт у зв'язку з російським вторгненням в Україну в 2022 році через проблеми з логістикою та платежами. За даними Російської асоціації виробників добрив наразі експорт відновився, і цьогоріч очікується досягнення рекордного рівня довоєнного 2021 року.

Сільське господарство та рибальство становили приблизно 2% валового внутрішнього продукту Росії в першій половині цього року.

Євросоюз встановив мита на російське зерно

30 травня Рада міністрів ЄС з питань зовнішніх відносин та торгівлі ухвалила рішення про запровадження тарифів на імпорт зернової продукції з Росії та Білорусії.

На сайті Раді Європейського Союзу зазначено, що постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з них з Росії та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.

Міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем сказав, що нові тарифи, встановлені 30 травня, спрямовані на те, щоб практично припинити імпорт зерна з Росії та Білорусі до ЄС. Таким чином, ці заходи запобігатимуть дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, і не дозволять Росії використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України.