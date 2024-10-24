ЕС планирует повысить пошлины на продовольствие и удобрения из России и Беларуси

Европейский Союз обсуждает вопросы возможности повышения пошлины на сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из РФ и Беларуси.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, некоторые страны ЕС, стремящиеся ограничить доходы Москвы, призывают блок ввести масштабные пошлины на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции из России и Беларуси в Евросоюз в дополнение к вышестоящим пошлинам на зерновые продукты .

Другие государства, как пишет Bloomberg, призывают к осторожности и предлагают сначала оценить влияние возможных мер на европейский импорт и цены на продукты питания.

В издании подчеркивают, что торговые мероприятия не всегда требуют единодушной поддержки всех государств-членов, в отличие от санкций. ЕС все еще анализирует, на какие товары можно ввести новые ограничения. Любой шаг по ограничению импорта удобрений, вероятно, будет положительно воспринят химической отраслью, выступающей за усиление защиты европейского рынка.

Но, по словам одного из собеседников издания, сроки введения новых пошлин пока неясны, учитывая юридические и политические препятствия.

Bloomberg напоминает, что Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений с долей рынка в 18%. Хотя отрасль не находится под санкциями, она была вынуждена сократить экспорт в связи с российским вторжением в Украину в 2022 году из-за проблем с логистикой и платежами. По данным Российской ассоциации производителей удобрений экспорт возобновился, и в этом году ожидается достижение рекордного уровня довоенного 2021 года.

Сельское хозяйство и рыболовство составили около 2% валового внутреннего продукта России в первой половине этого года.

Евросоюз установил пошлины на российское зерно

30 мая Совет министров ЕС по вопросам внешних отношений и торговли принял решение о введении тарифов на импорт зерновой продукции из России и Беларуси.

На сайте Совета Европейского Союза отмечено, что постановление повышает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты из них из России и Беларуси до уровня, фактически приостановившего импорт этих продуктов.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем сказал, что новые тарифы, установленные 30 мая, направлены на то, чтобы практически прекратить импорт зерна из России и Беларуси в ЕС. Таким образом, эти меры будут предотвращать дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановят российский экспорт незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, и не позволят России использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования своей агрессивной войны против Украины.