Остановит экспорт: Евросоюз установил пошлины на российское зерно

На сегодняшней встрече Совета министров ЕС по внешним отношениям и торговле, которая состоялась в Брюсселе, было принято решение о введении тарифов на импорт зерновой продукции из России и Белоруссии.

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Об этом написал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Министры ЕС согласились повысить тарифы на импорт зерна Россией/Беларусью с 1 июля, чтобы остановить российское зерно в дестабилизации сельскохозяйственного сектора ЕС; ограничить доходы России для финансирования ее войны из Украины; бороться с незаконным экспортом из России украденного украинского зерна на рынки ЕС", – написал он.

На сайте Совета Европейского Союза отмечено, что постановление повышает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты из них из России и Беларуси до уровня, фактически приостановившего импорт этих продуктов.

"Постановление повышает импортные тарифы на зерновые, масличные и производные продукты, а также на гранулы из свекловичного жома и сушеный горох из Российской Федерации, а также из Республики Беларусь, за которые импортеры не платят или платят низкие пошлины. Кроме того, эти товары будут лишены доступа к тарифным квотам Союза", - говорится в сообщении.

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем сказал, что новые тарифы, установленные 30 мая, направлены на то, чтобы практически прекратить импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС. Таким образом, эти меры будут предотвращать дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановят российский экспорт незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, и не позволят России использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования своей агрессивной войны против Украины.

Сообщается, что эти меры касаются товаров, происходящих из Российской Федерации или Республики Беларусь в ЕС, или экспортируются прямо или косвенно из них. Они не повлияют на транзит через ЕС из обеих стран в другие третьи страны.

Латвия первой в ЕС запретила импорт зерна из РФ

В конце февраля Сейм Латвии в двух чтениях одобрил запрет на ввоз русского и белорусского сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года. Также страна запретила импорт из РФ фруктов, орехов, овощей и кормового сырья для животных.

Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

В январе 2024 г. страны Балтии предложили запретить импорт русского и белорусского зерна в ЕС. При этом, литовское издание Delfi написало, что через Литву транзитом перевозится мало российского зерна, большая его часть идет именно через Латвию, а затем попадает и в Литву.

Издание Вloomberg писало, что премьер-министр Польши Дональд Туск планировал обсудить аналогичный запрет на встречи с протестующими фермерами, поскольку проблема избытка предложения и неравной конкуренции возникает не только из-за торговли с Украиной, но и от экспорта из России и Беларуси.

Источник фото: ua.depositphotos.com