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Не только зерно. Латвия запретила импорт из РФ всех овощей и фруктов
5 марта правительство Латвии утвердило подготовленные постановления Кабмина и установило запрет на ввоз в страну сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси, а также из третьих стран, если соответствующая продукция имеет российское или белорусское происхождение. Данный запрет вступит в силу с 8 марта.
Об этом идет речь на сайте правительства страны.
Сообщается, что граничащая с Россией Латвия пытается добиться скорейшего расторжения экономических связей со страной-агрессором, а эта инициатива по запрету импорта сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси является дополнительным элементом общей политики санкций ЕС.
Что попало под запрет
Запрет на импорт распространяется на:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- все овощи,
- все фрукты, ягоды и орехи,
- все зерновые,
- кормовое сырье и готовые корма для животных.
В правительстве страны подчеркнули, что через Латвию на рынок ЕС поступает значительный импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции российского происхождения. Так, в 2023 году латвийский импорт составил 13% или 355 миллионов евро.
От общей стоимости импорта ЕС из России Латвия занимает 1-е место среди стран-членов ЕС. Четыре товарных группы из России составили 90% стоимости импорта Латвии в 2023 году: 44% – корма, 24% – зерновые, 14% – горох и 8% – рапсовое масло.
Отмечено, что в 2023 году страны ЕС импортировали из России продукции на общую сумму 2,7 млрд. евро, что на 2% больше по сравнению с 2021 годом. Из России в ЕС импортируются все виды продовольственной и сельскохозяйственной продукции – рыба, крупы, корма для животных, а также молочные продукты, кондитерские изделия из сахара и др.
То есть, это те продукты, которыми ЕС может обеспечить себя сам, с гораздо более строгими стандартами производства и более высоким качеством.
Латвия первой в ЕС запретила импорт зерна из РФ
В конце февраля Сейм Латвии в двух чтениях одобрил запрет на ввоз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года.
Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.
Запрет на импорт будет распространяться на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию, которая остается в Латвии, а не на продукцию, транспортируемую в другие страны-члены Европейского Союза.
Министр экономики Латвии Виктор Валайнис высказал мнение, что все санкции, примененные к России, в том числе и национальные, должны быть эффективными, и если Латвия вводит запрет на импорт российского зерна, то это должно касаться не только Латвии, но и всего Евросоюза.
Напомним, в январе 2024 года страны Балтии предложили запретить импорт русского и белорусского зерна в ЕС. При этом, литовское издание Delfi написало, что через Литву транзитом перевозится мало российского зерна, большая его часть идет именно через Латвию, а топим попадает и в Литву.
Польша рассматривает аналогичный запрет
Как пишет Вloomberg, премьер-министр Польши Дональд Туск планирует обсудить этот вопрос на встрече с протестующими фермерами, поскольку проблема избытка предложения и неравной конкуренции возникает не только из-за торговли с Украиной, но и от экспорта из России и Беларуси.
Издание отметило, что премьер-министры Польши и Латвии договорились объединить усилия, чтобы убедить европейских лидеров принять меры по импорту продовольствия с востока.