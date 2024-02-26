Латвия предложила ЕС выход из кризиса с украинским зерном

Латвия на законодательном уровне запретила импорт российского зерна. Теперь Балтийская страна требует принять подобные меры и ввести санкции против российского аграрного экспорта в ЕС на общеевропейском уровне, поскольку продукция может быть заменена товарами из Украины.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, сообщает "Укринформ".

"Мы все еще просим распространить на российское зерно и продовольственные товары европейские санкции. Латвия приняла национальное законодательство, защищающее нас от российского импорта. Это не влияет на транзит в третьи страны, в том числе в другие страны ЕС", - подчеркнул Армандс Краузе.

Он добавил, что все импортируемое из России может импортироваться из Украины.

"И таким образом мы поддержим Украину, а не будем помогать России подкармливать ее машину войны", - подчеркнул Армандс Краузе.

Латвийский чиновник подчеркнул, что Совместная сельскохозяйственная политика ЕС нуждается в уточнении, поскольку со времен ее последнего пересмотра в 2021 году многое изменилось, и сейчас идет кровопролитная война, которая многое меняет как в геополитической ситуации, так и на рынке.

"Сейчас мы имеем эти трудности на польской границе. Мы полностью поддерживаем Украину. С точки зрения Европейского Союза, то, что происходит на границе, не понятно. Мы должны убедиться, что у нас есть свободное движение товаров между странами ЕС, и что мы нет блокированных границ. Мы должны быстро адаптироваться. Мы должны действовать быстро", - подчеркнул Армандс Краузе.

Латвия первой в ЕС запретила импорт "кровавого" зерна

Напомним, еще в январе 2024 года страны Балтии предложили запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС.

22 февраля Сейм Латвии одобрил запрет на ввоз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года.

Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Венгрия призывает не допускать украинскую агропродукцию на рынок ЕС

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Брюссель лишает европейских фермеров средств к существованию и призвал ЕС закрыть рынок украинской агропродукции.

15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

15 января Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать для разработки соответствующих защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

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