На железнодорожной станции в Польше неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна

25 февраля стало известно о новом инциденте с украинским зерном в Польше, когда из восьми вагонов на железнодорожной станции в селе Котомеж Куявско-Поморской области была высыпана кукуруза. Груз следовал через Польшу транзитом.

Об этом случае сообщило Минвосстановление.

Это уже четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях, при том что Украина не импортирует в Польшу ни зерновые, ни кукурузу, ни рапс – оно только идет транзитом.

"Четвертый случай безнаказанности и безответственности" – отметил Александр Кубраков, министр развития общин, теториторий и инфраструктуры.

Он добавил, что украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства в соответствии с договоренностями и не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши, что подтверждено на официальном уровне.

Как добавили в "Укрзализныце", инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. Украинский перевозчик подаст соответствующее заявление в правоохранительные органы.

"Это преступление против Украины, которое вышло из-под контроля. И чем дольше ситуации будет уделяться со стороны Польши недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой будет становиться ситуация", - заявили в УЗ.

Там добавляют, что единственный выход в данной ситуации – это поиск решений на двустороннем уровне.

Местное радио PiK сообщило, что инцидент расследует полиция.

"Ситуация очень плохая. (…) В этой теме есть такой поворот, такая ложь. Если бы я там был и была бы возможность, я бы ту кукурузу тоже высыпал. Сколько могут продолжаться разговоры, сколько могут продолжаться переговоры. Присоединяется много молодых людей, очень амбициозных и умных фермеров. Они знают, за что воюют. Они знают, что этот экономический расчет и эти цены обанкротятся многие хозяйства. Поэтому они воюют, они имеют на это право", - прокомментировал ситуацию аграрный активист Войцех Мойзесович.

Протестующие не впервые портят украинское зерно

Напомним, вчера около 9 утра на польской железнодорожной станции "Дорогуск" неизвестные повредили грузовые вагоны с украинскими бобами, в результате чего они рассыпались по пути. Тогда Кубраков подчеркнул, что постоянное повреждение и уничтожение продукции украинского агросектора уже приобретает признаки целенаправленных саботажных акций.

23 февраля на железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные лица открыли люки двух зерновозов и высыпали семена рапса, направлявшиеся в немецкий Гамбург, транзитом через территорию Польши.

Несколько дней назад на грузовой станции "Медика" польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.