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Транспорт
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На польской границе снова испортили украинскую агропродукцию

На польской границе снова испортили украинскую агропродукцию
Фото: прессслужба "Укрзализныци"

23 февраля на железнодорожном пункте пропуска Дорогуск неизвестные открыли люки двух зерновозов и высыпали семена рапса, направлявшиеся в немецкий Гамбург, транзитом через территорию Польши.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Ненаказанные преступления всегда возвращаются. Военная агрессия или поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить", - прокомментировал ситуацию министр развития общин, территорий и инфоструктуры Александр Кубраков.

В УЗ сообщили, что готовят соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

Протестующие не впервые портят украинскую агропродукцию

Напомним, несколько дней назад на грузовой станции "Медика" польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов, в которых находилось зерно. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

По словам Кубракова, рассыпанное украинское зерно на железнодорожных путях в Польше – очередная политическая провокация, направленная на раскол между нашими народами.

"От испорченного зерна не выиграет никто. Такие "акции" - проигрыш для всех, кроме россиян, которые заинтересованы в уничтожении наших стран и раздоре цивилизованных стран. 2 года украинские фермеры собирают зерно в бронежилетах, под ракетными атаками и несмотря на минную опасность. (...) Потому что это вопрос нашего выживания. И выживание мира, который зависит от украинского зерна, особенно в странах Африки и Азии", - подчеркнул Кубраков.

Ранее, 11 февраля, вблизи пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" неизвестные из числа протестующих повредили украинские грузовики и высыпали из них зерно.

Тогда министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский извинился перед Украиной за инцидент с рассыпанным зерном, но добавил, что фермеров можно понять и они "не сдержали своих эмоций".

Таможенники рассказали украинским перевозчикам, что делать в случае повреждения товара

Учитывая, что протесты польских фермеров становятся все более агрессивными и сопровождаются провокациями и сопровождаются повреждением таможенных пломб, в Государственной таможенной службе рассказали автоперевозчикам об алгоритме действий в случае, если возможно уничтожение товара.

Таможенники подчеркивают, что в случае опасности уничтожения или утраты/повреждения товаров перевозчикам следует немедленно сообщить ближайшему таможенному органу о любых изменениях, предоставив при этом все необходимые доказательства.

Рекомендуется также обращаться в местную полицию и подробно документировать инцидент. Соответствующие органы должны как можно быстрее составить протокол.

В ГТС отмечают, что все правила закреплены в международных нормах.

Автор:
Татьяна Гойденко