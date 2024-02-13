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Агро
Дата публикации

Польский министр извинился за высыпанное украинское зерно на границе: попросил отнестись с пониманием

Польский министр извинился за высыпанное украинское зерно на границе: попросил отнестись с пониманием
Фото: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский попросил прощения у Украины за произошедший 11 февраля инцидент с рассыпанным зерном и прокомментировал действия польских фермеров.

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Его заявление опубликовала пресс-служба польского министерства.

"Надо признать, что ситуация напряженная. Польские фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков. По-моему, это не правильная форма протеста, но ее часто используют фермеры в разных странах. Фермеры не сдержали своих эмоций, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В начале весенне-полевых работ у них нет денег на закупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяние", - заявил Секерский.

Он отметил, что является сторонником диалога и прямой беседы как лучшей формы решения сложных проблем.

"От имени польских фермеров я прошу прощения за такой поступок отчаяния и прошу с пониманием относиться к их чрезвычайно тяжелой ситуации. Мы ведем технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, во время которых хотим определить условия торгового обмена, ограничивающие поступление товаров, которые нарушают стабильность агропродовольственных рынков", - добавил польский министр.

Вместе с тем, он назвал реакции украинских политиков на инцидент, в частности мэра Львова, "слишком резкими".

"Я понимаю сопротивление украинской власти по поводу трудностей с экспортом сельскохозяйственной продукции. Я также осознаю, что торговля идет в обе стороны, и мы также экспортируем в Украину", - отметил Секерский.

По его словам, польские фермеры помогали Украине и хотят помогать.

"Но они хотели бы, чтобы от этой помощи выиграл украинский бюджет и выиграли фермеры, а не олигархи, имеющие огромные площади для выращивания зерновых и других видов агропродукции. Они главным образом стоят за этим крупным импортом, который подрывает стабилизацию агропродовольственных рынков в Европе", – добавил министр сельского хозяйства Польши.

В конце своего заявления Секерский подытожил, что решение проблем заключается не только в польско-украинских отношениях, ведь Европейская комиссия отвечает за организацию и правила торговли на общем европейском рынке.

Скандал с высыпанным зерном на границе

Напомним, 11 февраля вблизи пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" неизвестные из числа протестующих повредили украинские грузовики и высыпали из них зерно. Видео случившегося опубликовали в соцсетях 11 февраля.

По подсчетам, из каждого грузовика высыпалось около тонны зерна.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решительно осудило умышленное уничтожение украинского зерна протестующими, а мэр Львова Андрей Садовый назвал такие действия низостью и позором.

Полиция польского города Хелм начала расследование инцидента.

Автор:
Ольга Колесниченко