Польський міністр вибачився за висипане українське зерно на кордоні: попросив ставитися з розумінням

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався 11 лютого, і прокоментував дії польських фермерів.

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Його заяву опублікувала пресслужба польського міністерства.

"Треба визнати, що ситуація напружена. Польські фермери висипали частину зерна з українських вантажівок. Як на мене, це не правильна форма протесту, але її часто використовують фермери в різних країнах. Фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам’ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. На початку весняно-польових робіт у них немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхній відчай", - заявив Секерський.

Він зазначив, що є прихильником діалогу та прямої розмови як найкращої форми вирішення складних проблем.

"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгового обміну, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків", - додав польський міністр.

Разом з тим, він назвав реакції українських політиків на інцидент, зокрема мера Львова, "надто різкими".

"Я розумію спротив української влади щодо труднощів з експортом сільськогосподарської продукції. Я також усвідомлюю, що торгівля йде в обидві сторони, і ми також експортуємо в Україну", - зауважив Секерський.

За його словами, польські фермери допомагали Україні і хочуть допомагати.

"Але вони хотіли б, щоб від цієї допомоги виграв український бюджет і виграли фермери, а не олігархи, які мають величезні площі для вирощування зернових та інших видів агропродукції. Вони головним чином стоять за цим великим імпортом, який підриває стабілізацію агропродовольчих ринків у Європі", - додав міністр сільського господарства Польщі.

У кінці своєї заяви Секерський підсумував, що вирішення проблем полягають не лише в польсько-українських відносинах, адже Європейська комісія відповідає за організацію та правила торгівлі на спільному європейському ринку.

Скандал з висипаним зерном на кордоні

Нагадаємо, 11 лютого поблизу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" невідомі із числа протестувальників пошкодили українські вантажівки та висипали з них зерно. Відео того, що трапилося, опублікували у соцмережах 11 лютого.

На польському кордоні протестувальники висипають зерно з українських вантажівок. pic.twitter.com/WI04x29yQr — NV (@tweetsNV) February 11, 2024

За підрахунками, з кожної вантажівки висипалося близько тонни зерна.

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна протестувальниками, а мер Львова Андрій Садовий назвав такі дії ницістю та ганьбою.

Поліція польського міста Хелм почала розслідування інциденту.