Польща перевірятиме на кордоні все зерно з України, яке йде транзитом

Польські служби перевірятимуть на кордоні все зерно, яке йде з України транзитом через країну до інших країн та портів. Польща також звернеться д Німеччини, щодо отримання детальних даних про українське збіжжя, яке було повернуте звідти до Польщі як неякісне.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це в понеділок в інтерв’ю PAP повідомив заступник міністра сільського господарства і розвитку села РП Міхал Колодзєйчак.

"Сьогодні підуть чіткі вказівки, що ми перевірятимемо все збіжжя на кордоні (з Україною – ред.), яке підлягає пломбуванню, підлягає експорту, і є тільки транзитним збіжжям. (…)У списку, який я маю, одна з компаній привезла з України зерна на 500 мільйонів злотих ",- заявив Колодзєйчак.

Чиновник пояснив що коли таке зерно потрапляє до Німеччини і після експертизи виявляється неякісним, то у 99% випадках воно повертається до Польщі, а не до України, бо рахується європейським. Він додав що це стосується і перевірки зерна у портах.

💬 Dziś pójdą dokładne polecenia, że badamy całe zboże tranzytowe na granicy z Ukrainą. To jest być albo nie być dla Polski i naszego rolnictwa - mówi @EKOlodziejczak_ z @MRiRW_GOV_PL @AGROunia_ @Platforma_org

🎥cała rozmowa na https://t.co/gGhW95RytJ@PAPInformacje pic.twitter.com/X9mIU3hot6 — Adrian Kowarzyk (@AdrianKowarzyk) February 12, 2024

За його словами, у списку на перевірку є 15 тис тон фуражного зерна, яке перевозиться як вантажівками, так і десятками вагонів.

Що стосується того, чи потрапило на столи поляків неперевірене зерно, він відповів що до цього більшість зерна не перевірялася. На його думку, процедури перевірки зерна на кордоні заслуговують осуду, а сам він не довіряє жодному імпортеру чи експортеру продукції з-за кордону який представляє свої тести на якість.

"Сьогодні на зустрічі з різними службами я буду просити щоб всі зернові транспорти які експортуються і на які накладено ембарго перевіряли в Польщі. Я буду проштовхувати ці правила… Я не буду співпрацювати з чиновниками і службовцями які будуть нав'язувати свої умови" - сказав він.

Скандал з висипаним зерном на кордоні

Як повідомляв Укрінформ, поблизу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" невідомі із числа протестувальників пошкодили українські вантажівки та висипали з них зерно. Відео того, що трапилося, опублікували у соцмережах 11 лютого.

"Після оформлення документів до Польщі в'їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад у бік України", - поінформувала Ева Чиж із головного управління міської поліції Хелма, передає Польське радіо.

Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна протестувальниками на українсько-польському кордоні.

У Мінагро зауважили, що вже два роки повномасштабного вторгнення українські аграрії працюють під постійними ворожими обстрілами, зазнають величезних збитків. Вони здобувають це зерно надзвичайно важко і часом ціною свого життя.