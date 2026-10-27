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Ціна нафти на 27 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Нафта дешевшає на тлі дипломатичних зусиль щодо Ірану / Depositphotos

Ціни на нафту у вівторок знизилися приблизно на 1%, оскільки перспективи врегулювання війни США та Ізраїлю проти Ірану завдяки переговорам у Тегерані дозволили стримати побоювання щодо поставок, незважаючи на поновлення атак хуситів по Саудівській Аравії.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 27 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $114,81 -0,86%
WTI $100,88  -0,86%
Urals $101,36  - 0,5%

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1 долар (на 0,86%) до 114,81 долара за барель, а ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 88 центів (на 0,86%) до 100,88 долара. На початку торгів ціни на обидва сорти нафти впали на 1%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися на тлі сподівань на деескалацію конфлікту між США та Іраном. Зокрема, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан провели у Тегерані переговори з іранськими чиновниками, спрямовані на послаблення напруженості на Близькому Сході. За повідомленнями іранських державних ЗМІ, чотири країни домовилися продовжити переговори з метою зміцнення співпраці в галузі миру та безпеки.

Водночас побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти через атаки на Саудівську Аравію та ризики для судноплавства на Близькому Сході стримували падіння котирувань.

Нагадаємо, ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.

Автор:
Світлана Манько

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