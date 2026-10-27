Ціна нафти на 27 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок знизилися приблизно на 1%, оскільки перспективи врегулювання війни США та Ізраїлю проти Ірану завдяки переговорам у Тегерані дозволили стримати побоювання щодо поставок, незважаючи на поновлення атак хуситів по Саудівській Аравії.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 27 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $114,81 -0,86% WTI $100,88 -0,86% Urals $101,36 - 0,5%

Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1 долар (на 0,86%) до 114,81 долара за барель, а ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 88 центів (на 0,86%) до 100,88 долара. На початку торгів ціни на обидва сорти нафти впали на 1%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися на тлі сподівань на деескалацію конфлікту між США та Іраном. Зокрема, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан провели у Тегерані переговори з іранськими чиновниками, спрямовані на послаблення напруженості на Близькому Сході. За повідомленнями іранських державних ЗМІ, чотири країни домовилися продовжити переговори з метою зміцнення співпраці в галузі миру та безпеки.

Водночас побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти через атаки на Саудівську Аравію та ризики для судноплавства на Близькому Сході стримували падіння котирувань.