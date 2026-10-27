- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Ціна нафти на 27 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals
Ціни на нафту у вівторок знизилися приблизно на 1%, оскільки перспективи врегулювання війни США та Ізраїлю проти Ірану завдяки переговорам у Тегерані дозволили стримати побоювання щодо поставок, незважаючи на поновлення атак хуситів по Саудівській Аравії.
Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.
Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 27 жовтня
|Тип нафти
|Ціна
|Зміна (%)
|Brent
|$114,81
|-0,86%
|WTI
|$100,88
|-0,86%
|Urals
|$101,36
|- 0,5%
Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1 долар (на 0,86%) до 114,81 долара за барель, а ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 88 центів (на 0,86%) до 100,88 долара. На початку торгів ціни на обидва сорти нафти впали на 1%.
Причини зміни ціни
Як повідомляє Reuters, ціни на нафту знизилися на тлі сподівань на деескалацію конфлікту між США та Іраном. Зокрема, Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан провели у Тегерані переговори з іранськими чиновниками, спрямовані на послаблення напруженості на Близькому Сході. За повідомленнями іранських державних ЗМІ, чотири країни домовилися продовжити переговори з метою зміцнення співпраці в галузі миру та безпеки.
Водночас побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти через атаки на Саудівську Аравію та ризики для судноплавства на Близькому Сході стримували падіння котирувань.
Нагадаємо, ціна дизелю в гурті вже перевищує роздрібну: за тиждень вона зросла до 103,69 грн/л, тоді як на АЗС пальне в середньому коштує 103,18 грн/л. Через обміління Дунаю скоротилися поставки водним шляхом, і ринок перейшов на дорожчу автомобільну логістику. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що цього тижня дизель на заправках подорожчає ще на 2–3 грн/л, бензин залишиться в ціні, а автогаз продовжить дорожчати.