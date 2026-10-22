Ціни на російську нафту на 60% перевищили очікування Кремля

Ціна російської нафти у рублях, за якою розраховують податки, у жовтні в середньому приблизно на 60% вища за рівень, закладений у федеральному бюджеті Росії, що надає підтримку фінансуванню війни в Україні.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Агенство зауважує, що війна на Близькому Сході та пов'язані з нею перебої з постачанням утримують світові ціни на нафту вище 100 доларів за барель.

Reuters.підрахував, що у перші три тижні жовтня податкова ціна російської нафти в середньому становила 8 699 рублів (103,4 дол.) за барель. Це приблизно на 11% більше, ніж у вересні.

Якщо ціни на нафту та курс рубля залишаться стабільними до кінця місяця, то ціна російської нафти, що використовується для розрахунку податків, становитиме 8 387 рублів (100,2 дол.) за барель. Це буде найвищий показник із березня 2022 року.

Для обчислення бюджетних доходів уряд Росії виходив із ціни нафти 59 доларів за барель і курсу 92,2 рубля за долар, що дорівнює 5 440 рублям за барель.

Як нагадує Reuters, Росія очікує дефіцит бюджету на рівні 3% ВВП у 2026 році. Це майже вдвічі більше за початкову ціль і вище, ніж торік.

Цьогоріч уряд підвищив податки, щоб профінансувати витрати на війну в Україні, і планував скоротити дефіцит бюджету з 2,6% до 1,6% ВВП у 2025 році. Проте за січень-серпень дефіцит уже досяг 2,5% ВВП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що морський експорт нафтопродуктів із РФ зріс до тримісячного максимуму попри обвал постачань дизелю. Показники у вересні досягли близько 1,17 млн барелів на добу на тлі дії урядової заборони на експорт дизельного пального.