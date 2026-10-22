Ціна нафти на 22 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту зросли у четвер, 22 жовтня, більш ніж на 1 долар за барель після того, як чергові напади хуситів у Саудівській Аравії викликали занепокоєння щодо ширшої ескалації конфлікту та подальших перебоїв з постачанням з Близького Сходу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 22 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $110,75 + 1,77% WTI $ 98,58 + 1,47% Urals $105,60 - 4.92%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,93 долара, або 1,77%, до 110,75 долара за барель о 04:42 за Гринвічем, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 1,43 долара, або 1,47%, до 98,58 долара.

​У середу ціна на нафту марки Brent практично не змінилася, тоді як ціна на WTI знизилася на 67 центів.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, зросли на тлі наказу дипломатам США залишити Саудівську Аравію.

Державний департамент США планує евакуювати членів родин співробітників з низки інших американських представництв у регіоні.

У середу єменські хусити, яких підтримує Іран, завдали ударів по кількох об'єктах. Унаслідок атаки на цивільний аеропорт у Даммамі загинула щонайменше одна людина, ще восьмеро отримали поранення; окрім того, двоє людей загинули під час атаки безпілотників на нафтове родовище в Саудівській Аравії.

Іранські ЗМІ повідомили в середу про вибухи в місті Сірік на півдні Ірану, зазначивши, що їхня природа та походження наразі невідомі.

У середу міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Іран готовий до самооборони. Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан в інтерв'ю державним ЗМІ зазначив, що США не можуть розраховувати на діалог, доки запроваджують блокаду та погрожують Ірану.

За даними компанії Kpler, за останні два тижні зафіксовано щонайменше 18 атак на морські судна. Аналітики фірми LSEG попередили, що Іран атакує танкери далеко за межами Ормузької протоки — зокрема в Оманській затоці, — що ставить під загрозу відвантаження нафти в регіоні Перської затоки, а також перевалку нафти з судна на судно.

Як повідомило в середу Управління енергетичної інформації США (EIA), минулого тижня запаси сирої нафти в США скоротилися на 3,06 млн барелів — до 412,5 млн барелів. Водночас аналітики, опитані Reuters, прогнозували зменшення запасів на 820 тис. барелів.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі побоювань, що подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході може ще більше скоротити постачання сировини на світовий ринок. Крім того, інвестори тверезо оцінили обсяги дизпалива, які росіяни можуть постачати на світовий ринок за угодою з президентом США Дональдом Трампом.