Цена нефти на 22 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть выросли в четверг, 22 октября, более чем на 1 доллар за баррель после того, как очередные нападения хуситов в Саудовской Аравии вызвали обеспокоенность по поводу более широкой эскалации конфликта и последующих перебоев с поставками с Ближнего Востока.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 22 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $110,75 + 1,77% WTI $98,58 + 1,47% Urals $105,60 – 4.92%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,93 доллара, или 1,77%, до 110,75 доллара за баррель в 04:42 по Гринвичу, тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,43 доллара или 1,47 доллара.

‚В среду цена на нефть марки Brent практически не изменилась, в то время как цена на WTI снизилась на 67 центов.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, выросшие на фоне приказа дипломатам США покинуть Саудовскую Аравию.

Государственный департамент США планирует эвакуировать членов семей сотрудников из ряда других американских представительств в регионе.

В среду йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, нанесли удары по нескольким объектам. В результате атаки на гражданский аэропорт в Даммаме погиб по меньшей мере один человек, еще восемь получили ранения; кроме того, два человека погибли во время атаки беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.

Иранские СМИ сообщили в среду о взрывах в городе Сирик на юге Ирана, отметив, что их природа и происхождение пока неизвестны.

В среду министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов к самообороне. В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью государственным СМИ отметил, что США не могут рассчитывать на диалог, пока вводят блокаду и угрожают Ирану.

По данным компании Kpler, за последние две недели зафиксировано не менее 18 атак на морские суда. Аналитики фирмы LSEG предупредили, что Иран атакует танкеры далеко за пределами Ормузского пролива — в частности, в Оманском заливе — что ставит под угрозу отгрузку нефти в регионе Персидского залива, а также перевалку нефти с судна на судно.

Как сообщило в среду Управление энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 3,06 млн баррелей - до 412,5 млн баррелей. В то же время, аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали уменьшение запасов на 820 тыс. баррелей.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть существенно выросли на фоне опасений, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может еще больше снизить поставки сырья на мировой рынок. Кроме того, инвесторы трезво оценили объемы дизтоплива, которые россияне могут поставлять на мировой рынок по соглашению с президентом США Дональдом Трампом.