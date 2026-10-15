МЭА согласилось на высвобождение последних 100 миллионов баррелей нефти для стабилизации рынка

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что его страны-члены достигли договоренности о завершении высвобождения 100 миллионов баррелей нефти. Эти объемы остались невыпущенными после масштабной интервенции, начатой в марте для успокоения мировых рынков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно принятому решению, государства ускорят распределение остальных запасов. В частности, планируется "как можно скорее" выпустить на рынок 20 миллионов баррелей дизельного топлива.

На сегодняшний день члены МЭА уже использовали 330 миллионов баррелей из 400 миллионов, которые первоначально были обещаны весной.

Как ранее отмечали аналитики Bloomberg, Соединенные Штаты Америки неофициально лоббировали дополнительный выпуск энергоносителей, чтобы помочь умерить стремительный рост цен на дизельное топливо в мире.

Прогноз МЭА к 2027 году

По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть в 2026 году сократится на 2,6 млн баррелей в сутки, причем четверть этого падения придется именно на дизельное топливо. . Общее мировое предложение нефти по итогам года уменьшится на 5,8 млн баррелей в сутки .

В то же время в 2027 году предложение может вырасти на 7,7 млн баррелей в сутки, что способно вернуть глобальный рынок нефти в состояние профицита, хотя локальный дефицит непосредственно дизельного топлива может сохраняться и дальше .

Страны-члены МЭА координируют поставки нефти и дизеля из стратегических резервов. В октябре агентство призвало участников ускорить выполнение ранее объявленных обязательств по высвобождению запасов и оценить потребность в дополнительных объемах, прежде всего, дизельного горючего.

Напомним, 9 марта Министры финансов стран G7 провели экстренную встречу в понедельник, чтобы обсудить возможный совместный выпуск нефти из стратегических резервов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА).