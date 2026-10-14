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Мировые запасы дизеля упали до минимума: МЭА дала тревожный прогноз к 2027 году
Глобальный рынок дизельного горючего будет оставаться дефицитным в течение значительной части 2027 года, несмотря на ожидаемое постепенное возобновление загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Как пишет Dilo, об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
По данным агентства, стремительное сокращение мировых запасов и перебои со снабжением, вызванные военным конфликтом на Ближнем Востоке, существенно ограничивают предложение в преддверии зимнего сезона. .
Падение экспорта и опустошение резервов
В сентябре совокупный экспорт дизельного горючего из России и стран Ближнего Востока сократился на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущими показателями . Рост поставок из других регионов компенсировал эти потери частично .
В целом мировой экспорт дизеля в сентябре оказался примерно на 700 тыс. баррелей в сутки ниже показателя аналогичного периода прошлого года. .
Длительные перебои заставили страны тратить накопленные резервы горючего вопреки традиционным сезонным тенденциям . Это происходит непосредственно перед осенними плановыми ремонтами на НПЗ и периодом пикового зимнего спроса. .
По оценкам МЭА, состояние запасов достигло критических отметок:
- Запасы газойля в странах ОЭСР в июле упали до 565 млн баррелей - это на 5% ниже уровня, фиксировавшегося до начала конфликта на Ближнем Востоке, и является самым низким показателем с ноября 2023 года. .
- Совокупные мировые запасы нефти в конце сентября оказались на 509 млн баррелей ниже, чем в конце февраля .
В МЭА предостерегают: дальнейшее исчерпание резервов существенно повышает риск новых ценовых потрясений на глобальном рынке. .
Ценовое давление и влияние на экономику
В сентябре маржа переработки дизельного горючего выросла почти до рекордных $95 за баррель, поскольку ограниченные мощности НПЗ сдерживали объемы производства. .
Высокая стоимость дизеля уже ощутимо негативное влияние на мировую экономику: она закладывается в стоимость логистики и товаров, сокращает реальные доходы населения и усиливает инфляционное давление. .
Агентство прогнозирует, что в конце 2026 года загрузка НПЗ начнет расти, что позволит частично восстановить запасы. . Впрочем, это не сможет полностью перекрыть дефицит, накопленный в течение года. . Полноценное пополнение утраченных резервов вне обычных сезонных колебаний маловероятно раньше второй половины 2027 года .
Баланс спроса и предложения
По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть в 2026 году сократится на 2,6 млн баррелей в сутки, причем четверть этого падения придется именно на дизельное топливо. . Общее мировое предложение нефти по итогам года уменьшится на 5,8 млн баррелей в сутки .
В то же время в 2027 году предложение может вырасти на 7,7 млн баррелей в сутки, что способно вернуть глобальный рынок нефти в состояние профицита, хотя локальный дефицит непосредственно дизельного топлива может сохраняться и дальше .
Страны-члены МЭА координируют поставки нефти и дизеля из стратегических резервов. В октябре агентство призвало участников ускорить выполнение ранее объявленных обязательств по высвобождению запасов и оценить потребность в дополнительных объемах, прежде всего, дизельного горючего.
Напомним, 9 марта Министры финансов стран G7 провели экстренную встречу в понедельник, чтобы обсудить возможный совместный выпуск нефти из стратегических резервов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА).