G7 рассмотрит использование стратегических запасов нефти из-за ситуации с Ираном

Министры финансов стран G7 проведут экстренную встречу в понедельник, чтобы обсудить возможный совместный выпуск нефти из стратегических резервов, координируемых Международным энергетическим агентством (МЭА).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Это решение ставит целью стабилизировать мировые цены на нефть после эскалации конфликта в Персидском заливе.

Встреча запланирована в формате телефонной конференции в 8:30 утра по нью-йоркскому времени с участием министров финансов стран G7 и исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола. По информации источников, США и две страны G7 уже выразили поддержку этой инициативе.

32 члена МЭА хранят стратегические резервы нефти общим объемом более 1,24 млрд баррелей, а еще около 600 млн баррелей составляют промышленные запасы. По подсчетам аналитиков, совместное высвобождение 300–400 млн баррелей могло бы охватить 25–30% этих резервов и помочь стабилизировать рынок.

Рост цен на нефть уже привел к резкому удорожанию бензина в США — средняя цена достигла 3,45 доллара за галлон, что на 47 центов больше недели назад. Цены на нефть марки Brent на азиатских торгах в понедельник сначала выросли на 24% до 116,71 доллара за баррель, а американская West Texas Intermediate – на 28% до 116,45 доллара, однако после новостей о встрече G7 цена снизилась почти на 19%.

Международные аналитики предупреждают, что стремительный рост цен может повлечь за собой инфляционный шок и негативно повлиять на экономический рост во всем мире. Крупнейшие импортеры нефти — Китай, Индия, Южная Корея, Япония, Германия, Италия и Испания особенно уязвимы к таким ценовым колебаниям.

Стратегические нефтяные резервы МЭА были созданы в 1974 г. после арабского нефтяного эмбарго для реагирования на глобальные энергетические кризисы. С момента создания организации государства-члены пять раз прибегали к коллективному выпуску запасов, последние два раза – в 2022 году после начала войны России против Украины.

Решение рассмотреть использование запасов знаменует собой поворот на 180 градусов для администрации Дональда Трампа, ранее заявлявшей, что высвобождение резервов не будет необходимым. В то же время, аналитики отмечают, что рекордный рост цен в последнюю неделю заставляет политиков действовать, чтобы успокоить рынки.

Добавим, что цены на нефть выросли примерно на 20% в начале торгов в понедельник, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. Brent подорожала до 117,65 дол. за баррель, а West Texas до 116,62 дол.