- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Ирак теряет 70% добычи нефти из-за блокирования Ормузского пролива
Добыча нефти в Ираке из южных месторождений снизилась на 70% - до 1,3 млн баррелей в сутки — из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив на фоне войны с Ираном. Ограничение экспорта чревато финансовой стабильностью страны.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.
Добыча нефти в Ираке достигла минимума
До начала конфликта эти месторождения производили около 4,3 млн баррелей в сутки.
"Хранилища сырой нефти заполнены до максимума, и остатки добычи после сокращения будут использованы для обеспечения работы нефтеперерабатывающих заводов", - отметил представитель государственной Basra Oil Company (BOC), управляющей добычей и экспортом из южных месторождений.
Ормузский пролив является одним из ключевых узлов мировой транспортировки нефти: через него проходит около пятой части глобальных потоков нефти и сжиженного газа.
Экспорт иракской нефти также резко сократился – в воскресенье он составлял в среднем около 800 тыс. баррелей в сутки. Только два танкера, Cospearl Lake и Yuan Hua Hu, смогли загрузить по примерно 2 млн баррелей каждый. Новые суда в терминалы не прибыли, поэтому потоки нефти фактически остановились, сообщили Reuters.
По данным министерства нефти Ирака, в феврале экспорт из южных месторождений составил 3,334 млн баррелей в сутки.
Резкое сокращение добычи и экспорта нефти чревато финансовой стабильностью Ирака, ведь государственный бюджет почти полностью зависит от продажи нефти, которая обеспечивает более 90% доходов.
"Это самая серьезная операционная угроза, с которой Ирак сталкивался более чем за 20 лет", — отметил высокопоставленный чиновник министерства нефти.
Напомним, Кувейт начал сокращать добычу, поскольку хранилища быстро заполняются из-за закрытия Ормузского пролива. Страна, являющаяся одним из учредителей Организации стран-экспортеров нефти, обсуждает дальнейшее ограничение своих производственных и перерабатывающих мощностей только до уровня, необходимого для покрытия внутреннего потребления.
В результате, цены на нефть выросли примерно на 20% в начале торгов в понедельник, достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года.