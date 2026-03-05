Нефть продолжает дорожать: сотни танкеров заблокированы в Персидском заливе

Цены на нефть продолжают расти в четверг, прибавив более 3% на фоне прямой военной эскалации между США, Израилем и Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 2,65 доллара и достигла отметки 83,99 доллара за баррель. Американское сырье West Texas Intermediate (WTI) подорожало на 2,76 доллара, установившись на уровне 77,42 доллара.

Блокировка Ормузского пролива

Рынки остаются в напряженном состоянии из-за рисков для судоходства в Ормузском проливе, который обеспечивает пятую часть мирового потребления нефти и газа.

Текущая активность иранских сил напрямую угрожает безопасности морских торговых путей, что заставляет трейдеров закладывать в цену риски продолжительной дестабилизации.

Эскалация перешла в фазу прямых боевых действий после того, как американская подлодка уничтожила иранский военный корабль, а системы НАТО перехватили баллистическую ракету над Турцией.

Внутриполитические изменения в Иране, в частности, выдвижение сына погибшего верховного лидера как преемника, указывают на нежелание Тегерана идти на уступки. Пятый день военной кампании США и Израиля уже привел к многочисленным жертвам и хаосу на финансовых рынках.

Кризис добычи

Производство энергоносителей в регионе несет значительные потери. Ирак был вынужден сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в день из-за отсутствия экспортных путей.

Одновременно Катар объявил состояние форс-мажора на экспорт сжиженного природного газа, прогнозируя, что возобновление поставок будет длиться не менее месяца.

Данные MarineTraffic подтверждают, что сотни танкеров и грузовых судов остаются на якоре в Персидском заливе, не имея возможности пройти через опасные зоны.

Реакция Китая

Китайское правительство начало принимать экстренные меры для защиты собственного энергобаланса, призвав компании приостановить экспорт очищенного топлива и отменить уже существующие контракты.

Нефтетрейдеры сохраняют оптимистичные ожидания по поводу дальнейшего роста котировок. По их мнению, скорейшее дипломатическое разрешение конфликта выглядит маловероятным, что будет поддерживать высокие цены на сырье в ближайшей перспективе.

Напомним, что американская военная операция против Ирана добавила фактор нестабильности на мировые нефтяные рынки. Эксперты прогнозируют стремительное удорожание ключевых марок нефти, а украинские сети АЗС могут переписать ценники на стелах в ближайшие дни.